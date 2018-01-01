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خاص - بارك جي سونج: بوجبا يتلقى الذم كما يتلقى المدح

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Getty Images
بوجبا يواصل التوهج منذ رحيل مورينيو..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أكد الكوري بارك جي سونج نجم مانشستر يونايتد السابق أن بول بوجبا يقع على عاتقه الكثير من المسئولية في صفوف الشياطين الحمر.

 

وقال جي سونج في تصريحاته لجول:"الأمر حتمي، إنه نجم كبير في فريق يجتذب الكثير من الاهتمام من الناس".

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وأضاف:"من الواضح أن اللوم سيكون عليه إذا كان الفريق لا يسير بشكل جيد".

وأوضح:"ولكن على الناحية الأخرى، هو من ينال المديح إذا كان الفريق يسير بشكل جيد".

وتابع:"يجب عليه اجتياز الموقف، هو لاعب إيجابي لذلك أعتقد أنه لا يمانع الأمر، وبالتأكيد سيجتازه".

يذكر أن بوجبا سجل هدفين وصنع مثلهما في آخر مباراتين للشياطين الحمر بعد رحيل المدرب السابق جوزيه مورينيو.

 

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