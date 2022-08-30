خاص | أوباميانج ينتظر تقرير مصيره .. وبرشلونة يحدد سعره النهائي

تفاصيل صغيرة تعرقل انتقال المهاجم الجابوني إلى تشيلسي.

يقترب الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم نادي برشلونة الإسباني من الرحيل عن "كامب نو" متوجهًا إلى تشيلسي الإنجليزي.

وتعتقد المصادر التي تشاورت معها النسخة الإسبانية من "جول GOAL" أن الاتفاق بين برشلونة وتشيلسي أصبح قريبًا للغاية.

وإلى جانب ذلك، فإن أسس الاتفاق الشخصي بين تشيلسي وأوباميانج موجودة بالفعل، وأنه من الممكن الاتفاق على عقد بين الطرفين مدته ثلاث سنوات، بواقع عامين وخيار تمديد لعام إضافي.

لكن الأزمة تتمثل الآن في أن الاتفاق النهائي بين برشلونة وتشيلسي لم يتبلور بعد، في ظل المبلغ الذي يطلبه النادي الكتالوني من "البلوز".

ويؤكد "جول GOAL" أن المبلغ الذي يطلبه برشلونة من تشيلسي يصل إلى 25 مليون يورو للسماح برحيل مهاجمه في الصيف الحالي.

ولم تتوقف المفاوضات والمحادثات بين الناديين حتى الآن، والعملية تبدو في مرحلة متقدمة للغاية، وتقترب من نهايتها.

ما هو موقف أوباميانج؟

بعد تعرض منزله في برشلونة لعملية سطو مسلح مرعبة له ولعائلته، فإن اللاعب لا يزال مقيمًا في أحد فنادق المدينة الكتالونية، انتظارًا للأخبار بشأن مستقبله في أسرع وقت ممكن.

ويريد اللاعب العودة إلى لندن والعمل تحت قيادة الألماني توماس توخيل في تشيلسي، ويأمل أن يتوصل الناديان إلى اتفاق قريبًا.

لماذا يرغب برشلونة في بيع أوباميانج؟

برشلونة يرى أن رحيل أوباميانج هو المفتاح لتعديل هامش اللعب المالي النظيف، والذي سيمكن النادي من الاستمرار في محاولة التعاقد مع لاعبين جدد.

وهناك اقتناع في برشلونة بأن رحيل أوباميانج إلى جانب إمكانية رحيل البوسني ميراليم بيانيتش قد يؤدي إلى وصول لاعبين جدد قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية.

ما هي تطورات صفقة ماركوس ألونسو؟

بالتوازي مع عملية أوباميانج، وفي صفقة مستقلة، هناك اقتناع بنسبة 100% في برشلونة بأن ماركوس ألونسو ظهير تشيلسي سيكون لاعبًا جديدًا في النادي الكتالوني.

مصادر برشلونة التي استشارها "جول GOAL" تؤكد أن هناك القليل من التفاصيل المفقودة قبل إغلاق الاتفاق بين الناديين.

ويعتقد برشلونة أنه يمكن أن يبرم الاتفاق مع تشيلسي مقابل سبعة ملايين يورو، أقل بثلاثة ملايين يورو مما يطلبه النادي الإنجليزي.

وعلى أي حال، فإن هناك يقين مطلق في برشلونة بأن ألونسو سيلعب في "كامب نو" اعتبارًا من 1 سبتمبر، وهو تاريخ إغلاق فترة الانتقالات.