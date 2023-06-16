خاص | الهلال يطلب ضم نجم الاتحاد.. والعميد يرد: محمد كنو أولًا!

الهلال يُريد التعاقد مع نجم الاتحاد

دخل نادي الهلال في مفاوضات خلال الفترة الحالية، مع نادي الاتحاد، من أجل ضمه أحد نجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الزعيم.

وأشارت مصادر "جول" إلى أن الهلال طلب شراء عقد عبد الرحمن العبود جناح نادي الاتحاد، ليُصبح لاعبًا في صفوف الزعيم مع بداية الموسم المقبل 2023-2024.

وأضافت المصادر أن إدارة الاتحاد لا تُمانع في بيع عقد عبد الرحمن العبود، ولكنها طالبت بالتنازل عن عقد لاعب الوسط محمد كنو لإتمام الصفقة.

ورفضت إدارة الهلال فكرة المقايضة باللاعبين، حيث ترغب في شراء عقد عبد الرحمن العبود، بدون إدخال أي لاعب في الصفقة.

وينتهي عقد عبد الرحمن العبود مع نادي الاتحاد في منتصف 2026، بينما ينتهي عقد محمد كنو في منتصف عام 2025.