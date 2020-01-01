خاص | الهلال يتنازل عن المدة المتبقية من عقد الحافظ لصالح الوحدة

الحافظ يتمكن الآن من المشاركة مع الوحدة في المباريات الرسمية.

قررت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، التنازل عن المدة المتبقية من عقد عبد الله الحافظ، مدافع الفريق الأزرق، لصالح نادي الوحدة، بعد انتقال اللاعب إلى صفوف الأخير.

الوحدة وقع عبد الله الحافظ قادمًا من الهلال يوم الجمعة 16 أكتوبر، في صفقة انتقال حر، في ظل اقتراب عقده من النهاية، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وعلم "جول" من مصادره، أن الهلال قرر التنازل عن المدة المتبقية من عقد عبد الله الحافظ، والتي تصل إلى 3 أشهر، ليتمكن اللاعب من المشاركة مع فريقه الجديد بداية من مباراته المقبلة.

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وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أكدت على أن الحافظ انتقل إلى الوحدة لمدة 3 سنوات مقبلة، بعد دخوله الفترة الحرة، التي تتيح له التوقيع لأي فريق، والانضمام له بعد نهاية عقده مع الهلال في صفقة انتقال حر.

عبد الله الحافظ كان قد تلقى عروضًا من بعض الأندية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، أبرزهم الاتحاد والشباب والتعاون، ولكنه فضل الانتقال إلى الوحدة.

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قرار الحافظ بالرحيل عن الهلال جاء، بعد موقف إدارة ناديه بعدم تقديم أي عرض له بالاستمرار، ليقرر اللاعب الرحيل عن صفوف الزعيم وخوض تجربة جديدة مع نادي الوحدة.