خاص | النني يقترب من مغادرة آرسنال صوب تركيا

اللاعب في طريقه إلى بشكتاش التركي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت مصادر صحفية اقتراب محمد النني لاعب وسط آرسنال من الانتقال إلى صفوف بشكتاش التركي.

جاء ذلك بعد ارتباطه بالانتقال إلى العديد من الأندية التركية على رأسها جلطة سراي.

وكان أوناي إيمري مدرب آرسنال قد تحدث عن الأمر بصراحة، بشأن رغبته في رحيل النني عن برشلونة.

وقال إيمري في تصريحات سابقة:"النني وموستافي يجب أن يعرفا وضعهما في القائمة. لقد تحدثت معهما عدة مرات العام الماضي وفي الفترة التحضيرية".

وأضاف:"أعتقد أنه من الإيجابي لهما أن يرحلا ويوقعها مع فريق آخر يمكنهما تصدر المشهد به، ولكننا نحترمهم حقاً وهما يتدربان معنا ويعلمان وضعهما ولا أتمنى لهما سوى الأفضل".

ووفقاً لمصادر داخل آرسنال، فإن الصفقة ستتم على سبيل الإعارة لمدة عام، وأن رحيل النني سيتبع رحيل ناتشو مونريال إلى ريال سوسييداد.

يذكر أن النني كان قد انتقل للنادي اللندني في يناير 2016 قادماً من بازل السويسري.