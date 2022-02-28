خاص | "النظام تعطل في أوكرانيا ونصارع من أجل البقاء"

وصف لاعب الوسط النيجيري مايكل أوبامينا تجربته بعد أن تقطعت به السبل في مدينة لفيف، خلال الغزو الروسي المستمر للدولة الواقعة في أوروبا الشرقية.

أوبامينا، الذي يلعب مع روخ لفيف، هو واحد من ستة لاعبين نيجيريين مقيمين في أوكرانيا، مع بداية روسيا لـ"العملية العسكرية الخاصة" ضد جارتها.

اللاعب النيجيري، المحاصر حاليًا في لفيف، شارك مع "جول GOAL" بعض الأشياء التي شاهدها منذ دخول القوافل العسكرية إلى الأراضي الأوكرانية لأول مرة بأوامر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

لقراءة الخبر بالنسخة الإنجليزية في "GOAL" .. اضغط هنا

"الجميع يقاتلون من أجل البقاء"!

أوبامينا أكد في تصريحاته مع "جول GOAL" أنه يشعر بالدمار في كل شيء حوله الآن، وأن الفوضى والجنون يسيطران على المشهد.

وقال النيجيري: "لقد كانت في الأساس واحدة من أكثر اللحظات تدميرًا في حياتي، ومسيرتي المهنية".

وأضاف: "بعد أيام قليلة فقط من عودتنا من جولة منتصف الموسم في تركيا، قرر الروس غزو البلاد، كان الأمر فوضويًا ومجنونًا حقًا في الأيام القليلة الماضية".

وتابع: "الجميع يقاتلون فقط من أجل البقاء، فقط يحاول الجميع التأكد من العيش لرؤية اليوم التالي، نحاول فقط أن نعيش".

"النظام بأكمله معطل"

أصبحت لفيف، أقصى مدينة في غرب أوكرانيا، ملاذًا من نوع ما للذين يحاولون الفرار، حيث تقع المدينة على بعد 70 كلم فقط من الحدود مع بولندا، ما يجعلها نقطة توقف طبيعية للذين يحاولون دخول الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، فإن المستقبل القريب للمدينة غير مؤكد، حيث تم تفعيل إنذارات الغارات الجوية، وتواجد الجنود الأوكرانيين المسلحين في المدينة مع اقتراب الصراع.

وتابع أوبامينا: "في الوقت الحالي البلد في حالة طوارئ، والنظام بأكمله تقريبًا معطل، تم إغلاق كل شيء، والأنظمة الوحيدة التي تعمل حاليًا هي المستشفيات، وبعض متاجر البقالة فقط للحصول على الطعام، وربما صباحًا فقط".

وأضاف الشاب البالغ من العمر 18 عامًا: "عندما تخرج ترى العديد من الضحايا، هناك خوف وقلق وحوادث هنا وهناك داخل وخارج المدينة".

وأردف: "الناس حريصون حقًا على الخروج من المدينة والريف، وهناك ضحايا على الطريق، هذا جنون".

واختتم: "حاولنا عدة مرات الخروج، لكننا عالقون هنا الآن".

مسيرة أوبامينا

وقع أوبامينا مع روخ لفيف منذ خمسة أشهر فقط، حيث انضم مباشرة من أكاديمية سوبر ستارز لكرة القدم في مدينة أويو النيجيرية.

ولم يتمكن روخ لفيف من الحصول على خدمات أوبامينا في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، وحتى الآن لم يظهر مع الفريق الأول لناديه الجديد.

من بين اللاعبين النيجيريين الآخرين المتواجدين في أوكرانيا منذ بداية الغزو، قام فيك سولومون-أوتابور، المولود في لندن، والذي يلعب أيضًا مع روخ لفيف، بتأمين ممر آمن للعودة إلى المملكة المتحدة.

اقرأ أيضًا ..

"ليسوا من سوريا" .. أزمة أوكرانيا تفضح ازدواجية المعايير في كرة القدم

"فقط والدي نجح في إمساكها" .. كرة كيبا الطائرة تشعل مواقع التواصل!

لايبزيج المستفيد الوحيد .. يويفا يتجه لاستبعاد ممثل روسيا من البطولات الأوروبية