ميركاتو النصر يشتعل بعروض رسمية إلى ثنائي دفاعي عالمي

مفاجآت نادي النصر، يبدو أنها لن تنتهي خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ فبعد المماطلة الغير متوقعة في صفقة النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش؛ اتخذت الإدارة قرارًا جديدًا.

إنتر الإيطالي أوقف صفقة انتقال بروزوفيتش إلى النصر، بعد الاتفاق المبدئي بين جميع الأطرف؛ وذلك ردًا على شروط العالمي الجديدة، والتي طالب فيها بتخفيض قيمة الصفقة من 23 مليون يورو إلى 15 مليونًا فقط مع المتغيرات.

وفي هذا السياق، علم موقع "جول" من مصادره الخاصة، أن النصر يعمل حاليًا؛ لضم الإسباني سيرجيو راموس والسلوفاكي ميلان شكرينيار، ثنائي قلب الدفاع، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشفت المصادر، عن أن العالمي، عرض على راموس الذي رحل رسميًا عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عقدًا لمدة موسمين حتى 30 يونيو 2025، وراتبًا سنويًا يقدر بـ35 مليون يورو.

أما بالنسبة إلى شكرينيار، الذي ينتهي عقده مع إنتر اليوم، عرض نادي النصر عليه، عقدًا لمدة 3 مواسم حتى 30 يونيو 2026، وراتبًا سنويًا يُقدر بـ22 مليون يورو.

راموس لم يوافق في وقتٍ سابق، على عرض مقدّم إليه من النادي الأهلي؛ حيث كان يرغب في العودة إلى فريق طفولته إشبيلية الإسباني، إلا أن الأخير رفض طلبه؛ وفقًا لما ذكرته صحيفة "ريليفو".

ومن ناحيته، توصل المدافع السلوفاكي البالغ من العمر 28 سنة، إلى اتفاق مبدئي مع نادي باريس سان جيرمان، قبل دخول النصر بقوة، في الصفقة.