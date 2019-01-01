خاص - المقاصة يوضح لـ"جول" تطورات مفاوضاته مع ميدو
أحمد رفعت فيسبوك تويتر
كشف اللواء محمد عبد السلام، رئيس نادي مصر المقاصة، عن حقيقة تعاقد ناديه مع أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لفريق الوحدة السعودي ونادي الزمالك.
وانتشرت بعض التقارير الصحفية، التي أكدت على أن المقاصة تعاقد مع أحمد حسام ميدو، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.
تواصل "جول" مع عبد السلام رئيس المقاصة، حيث قال: "مازالت الأمور تستمر في مرحلة المفاوضات، ولم تنتهي الأمور".
صراع ثنائي سعودي للتعاقد مع محمود كهربا ⚡️— موقع قول السعودي (@GoalSA) June 5, 2019
🔗 https://t.co/cy5XOOQiCg pic.twitter.com/0q6IT1KBOX
رئيس المقاصة تابع: "خلال يومان سنستقر على اسم المدرب الجديد، وأحمد حسام ميدو ضمن الأسماء المرشحة لتدريب الفريق بداية من الموسم الجديد".
واختتم محمد عبد السلام تصريحاته قائلًا: "هناك أكثر من مدرب نتفاوض معهم، ونتحدث مع وكلاء المدربين حاليًا، وسنستقر على المدرب خلال الأيام المقبلة".
تابع المزيد من أخبار الدوري المصري
وكان يقود فريق نادي مصر المقاصة الموسم الماضي، المدرب طلعت يوسف، قبل رحيله ليتولى جمال عمر المهمة بشكل مؤقت.