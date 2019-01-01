خاص - المقاصة يوضح لـ"جول" تطورات مفاوضاته مع ميدو

هل يقود ميدو تدريب المقاصة؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف اللواء محمد عبد السلام، رئيس نادي مصر المقاصة، عن حقيقة تعاقد ناديه مع أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لفريق الوحدة السعودي ونادي الزمالك.

وانتشرت بعض التقارير الصحفية، التي أكدت على أن المقاصة تعاقد مع أحمد حسام ميدو، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.

تواصل "جول" مع عبد السلام رئيس المقاصة، حيث قال: "مازالت الأمور تستمر في مرحلة المفاوضات، ولم تنتهي الأمور".

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🔗 https://t.co/cy5XOOQiCg pic.twitter.com/0q6IT1KBOX — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 5, 2019

رئيس المقاصة تابع: "خلال يومان سنستقر على اسم المدرب الجديد، وأحمد حسام ميدو ضمن الأسماء المرشحة لتدريب الفريق بداية من الموسم الجديد".

واختتم محمد عبد السلام تصريحاته قائلًا: "هناك أكثر من مدرب نتفاوض معهم، ونتحدث مع وكلاء المدربين حاليًا، وسنستقر على المدرب خلال الأيام المقبلة".

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وكان يقود فريق نادي مصر المقاصة الموسم الماضي، المدرب طلعت يوسف، قبل رحيله ليتولى جمال عمر المهمة بشكل مؤقت.