خاص | الكشف عن سبب مغادرة بنزيما لمباراة ريال سوسييداد ومدريد

تعرض النجم الفرنسي كريم بنزيما هداف ريال مدريد للإصابة في مواجهة فريقه ضد نظيره ريال سوسييداد في الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

بنزيما شارك أساسيًا لكنه غادر الملعب في الدقيقة الـ 17 من عمر اللقاء، حيث حل بدلًا منه اللاعب الصربي لوكا يوفيتش.

وكانت نتيجة المباراة تشير لتعادل الفريقين دون أهداف وقت خروج بنزيما من أرض الملعب الخاص بنادي ريال سوسييداد.

وبحسب ما علم مراسل جول في إسبانيا فاللاعب يعاني من إصابة عضلية في القدم، ولن يتم الحكم على موقفه من المشاركات قبل خضوعه لفحوصات طبية.

وسيخضع بنزيما للفحوصات الطبية يوم الأحد أو الإثنين على أقصى تقدير، على أن يتم تحديد البرنامج العلاجي الخاص به لاحقًا.

ويحتل بنزيما في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 12 هدفًا بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب منافسيه فينيسيوس جونيور.

ويمر بنزيما بفترة رائعة في مسيرته الكروية، حيث يقود هجوم ريال مدريد لصدارة الدوري الإسباني، ويقدم مستويات طيبة مع المنتخب الفرنسي.