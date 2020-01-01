خاص | الصمت الذي يسبق العاصفة، ميسي يستمتع بنهاية العطلة استعدادًا للعودة

ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة يبدأ الاستعدادات لعودة كرة القدم بالراحة رفقة أسرته.

يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة في الوقت الحالي لعودة كرة من جديد بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

جاء هذا في الأيام الأخيرة للعطلة التي حصل عليها ميسي جبريًا بسبب الانتشار المميت لفيروس كورونا القاتل في الأسابيع الماضية.

وحصلت النسخة الإسبانية من جول.كوم على صورة حصرية لميسي من داخل المنزل الذي يمضي فيه الأيام الأخيرة للعطلة بساحل ديل جراف.

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وظهرت زوجة الهداف التاريخي للدوري الإسباني أنتونيلا روكوزو بجواره في تلك الصورة، دون ظهور أبناءه الثلاثة تياجو وماتيو وسيرو.

ويدرك النجم الأرجنتيني أن أمامه فترة صعبة للغاية من المباريات ستشهد كثافة كبيرة في عدد المواجهات التي سيخوضها بالنسبة لعدد الأيام المتاحة.

ويعود برشلونة بشكل رسمي لمنافسات الدوري الإسباني بمواجهة صعبة أمام فريق ريال مايوركا على ملعب الأخير في الجولة الـ28 من الدوري الإسباني يوم السبت 13 يونيو.

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة بينما يحل ريال مدريد ثانيًا برصيد 56 نقطة عقب التعثر الأخير ضد ريال بيتيس قبل التوقف بسبب فيروس كورونا.