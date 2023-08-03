خاص | الصفقة لم تفشل .. الكشف عن أسباب أزمة أموال مالكوم بين الهلال وزينيت

تعرف على أسباب تعطل صفقة الهلال ومالكوم

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انتشرت بعض الأخبار خلال الأيام الماضية، بشأن انهيار صفقة انتقال النجم البرازيلي مالكوم إلى نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على الرغم من إعلان الزعيم بشكل رسمي عن التعاقد معه!

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الهلال أعلن عن انتقال مالكوم لصفوفه، في صفقة هي الأضخم في تاريخ الدوري الروسي، حيث قادم من صفوف زينيت، ولم يتم تسجيل اسمه في قائمة الفريق المشاركة في كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

وكشف مصدر داخل نادي الهلال لـ "جول" عن سبب تعطل الصفقة، حيث أكد على أن الإجراءات البنكية هي السبب في ذلك، لأن التحويل الخارجي لقيمة الصفقة تأخر ولذلك لم يتم إرسال بطاقة اللاعب.

وأضاف المصدر أن حوالة الهلال إلى زينيت وصلت صباح أمس الأربعاء، وسيشارك مالكوم بشكل أساسي خلال مباراة الزعيم القادمة أمام الاتحاد، بربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

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وتواجد مالكوم أمس الأربعاء في مدرجات مباراة الهلال أمام الوداد البيضاوي المغربي، حيث أكد على أنه سيشارك في المباراة القادمة، كما قال مدربه البرتغالي جورج جيسوس. "اقرأ التفاصيل"

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