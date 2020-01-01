خاص | السبب وراء رحيل كارتيرون .. "جول" يكشف النادي الذي وقع له

كارتيرون في طريقه للعودة للدوري السعودي مجددًا

كشفت مصادر خاصة لـ"جول" النسخة العربية، عن وجهة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الذي رحل أمس الثلاثاء عن تدريب الزمالك.

قناة الزمالك قد أعلنت رحيل باتريس كارتيرون بعد مطالبة الفرنسي بدفع قيمة الشرط الجزائي، والرحيل دون إبداء أسباب محددة.

وأشارت مصادر خاصة لـ"جول" إلى أن كارتيرون تلقى عرضين من الدوري السعودي للمحترفين من ناديي الوحدة والتعاون.

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وأكدت المصادر أن كارتيرون فضّل عرض التعاون وأن المدرب وقع بالفعل على عقود تدريبه لسكري القصيم وسيتم الإعلان في وقت قريب.

ويشارك التعاون في الوقت الحالي في بطولة دوري أبطال آسيا، ضمن 4 أندية سعودية مشاركة في البطولة القارية بجانب النصر والهلال والأهلي.

ويسعى الزمالك خلال الساعات المقبلة حسم اسم المدير الفني الجديد من أجل الحفاظ على المركز الثاني في الدوري المصري الممتاز بجانب استعداد الفريق لمواجهة دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء في نصف النهائي.