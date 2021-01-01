خاص | الحمدان يرفض التجديد للشباب ويفضل خوض تجربة جديدة

هل يرحل الحمدان عن الشباب؟

تحاول إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، التوصل لاتفاق مع عبد الله الحمدان مهاجم الفريق، من أجل تجديد عقده الذي ينتهي هذا الموسم، حيث تقدمت الإدارة بعرض جديد لم يوافق عليه اللاعب.

عبد الله الحمدان سيدخل الفترة الحرة بعد أيام، وسيحق له التوقيع لفريق آخر دون العودة لإدارة ناديه، للانتقال للفريق الآخر في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الحالي.

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وعلم "جول" من مصادره، أن عبد الله الحمدان رفض العرض المقدم من نادي الشباب والمقدر بـ5.5 مليون ريال في الموسم، لتفكر الإدارة في رفع العرض المقدم.

وأضافت المصادر، أن الشباب قام برفع العرض إلى 7 ملايين ريال، حيث سيتجه اللاعب ووكيله إلى رفض العرض، في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة.

ومن المقرر أن تجتمع إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان، مع اللاعب ووكيله قبل دخول اللاعب الفترة الحرة يوم 18 يناير الجاري، من أجل محاولة إقناعه بالتجديد وعدم الرحيل.

ويعد عبد الله الحمدان واحدًا من أهم عناصر نادي الشباب خلال الوقت الحالي، حيث ينافس فريقه على صدارة ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين مع الهلال.