خاص | الاستقرار على مكان إقامة مباراتي الهلال والنصر بدوري أبطال آسيا

هل سيتمسك النصر بموقفه؟

كشف الإعلامي سلطان المهوس المتخصص بالشأن الآسيوي، عن اتخاذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرارًا صادمًا لنادي النصر، وذلك بشأن مكان إقامة مباريات دور الـ16 بالبطولة القارية.

وتأهل نادي النصر إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، ليواجه نظيره تركتور الإيراني، وذلك بعد تصدر الفريق السعودي لترتيب المجموعة الرابعة.

ما هو قرار الاتحاد الآسيوي؟

المهوس قال خلال تصريحات عبر قناة 24 الرياضية السعودية: "وصل القرار ظهر اليوم، ناديي الهلال والنصر وصل لهما الموضوع بشكل رسمي، وطلب من الأندية المستضيفة قبل 7 يوليو أن تسمي الملاعب والمدينة التي تختارها لوضع التجهيزات الآسيوية"

وتابع: "القيادة السياسية بالمملكة العربية السعودية، بعيدًا عن الرياضة وعن تطلعات أي مشجع، دائمًا ما تحرص على أمن وسلامة المجتمع داخليًا وخارجيًا".

ودائمًا ما تقام مباريات الأندية والمنتخبات السعودية أمام الإيرانية في ملاعب محايدة، وذلك بناء على قرار تم اتخاذه من جانب المحكمة الرياضية الدولية.

أين ستقام مباريات دوري أبطال آسيا؟

وعلم "جول" من مصادره، أن نادي الاستقلال الإيراني، اختار قطر أرضًا محايدة لمباراته أمام الهلال في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، والتي ستقام يوم 13 سبتمبر المقبل.

ويفاضل نادي النصر بين قطر والإمارات، لتكون أرضًا محايدة لمباراته أمام تراكتور سازي الإيراني، والتي ستقام يوم 14 سبتمبر المقبل.

ويتبقى على المهلة التي منحها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للأندية المتصدرة 13 يومًا، وذلك من أجل اختيار الملاعب المحايدة التي ستستضيف المباريات الآسيوية.

لماذا تقام المواجهات السعودية الإيرانية في ملاعب محايدة؟

الإعلامي الرياضي تحدث في هذا الشأن، حيث قال: "تم دراسة الموضوع من الجانب السعودي، وأحيل الموضوع إلى توجيه صريح بعدم خوض مباريات للأندية السعودية في إيران، وقرر الاتحاد الآسيوي إقامة جميع المباريات على ملاعب محايدة".

وواصل: "في عام 2017 اعترض الجانب الإيراني إلى المحكمة الرياضية الدولية، محاولًا نقض هذا القرار وخوض المباريات على الطرفين".

واختتم حديثه قائلًا: "بجهد كبير جدًا نجحت المملكة العربية السعودية، في الحصول على تأييد من المحكمة الرياضية الدولية، بإقامة المباريات على ملاعب محايدة، وبالتالي الموضوع ساري، ويمثل قمة الحفاظ على مثل هذه القرارات الخارجية".

ما هو موقف مسؤولي نادي النصر؟

ويتمسك مسؤولي نادي النصر بإقامة مباراة دور الـ16 أمام فريق تركتور سازي الإيراني على ملعبه في المملكة العربية السعودية، وليس في ملعب محايد كما يطالب البعض.

مسؤولو النصر ِيرفضون أي محاولات لإقامة المباراة على ملعب محايد، وذلك في ظل مطالبات من بعض الإعلاميين المنتمين لنادي الهلال، بإقامة المباريات على ملاعب محايدة.

مطالبات الإعلام الهلالي بإقامة المباريات على ملاعب محايدة، لأن الزعيم مرتبط بمواجهة استقلال طهران الإيراني، على ملعب الأخير، في ظل تأهل الأخير متصدرًا لمجموعته، بينما تأهل الفريق السعودي وصيفًا لمجموعته.

ما هو أفضل حل لأزمة مباريات دوري أبطال آسيا؟

مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، أقيمت بنظام التجمعات، حيث استضافت المملكة العربية السعودية 3 مجموعات، وأقيمت مباريات مجموعة في الإمارات، ومجموعة في الهند، ونجح هذا النظام.

كما أقيمت النسخة الماضية بدوري أبطال آسيا بنظام التجمع في قطر، ونجح هذا الأمر بشكل كبير، ليكون إقامة المباراة بنظام التجمع هو أفضل حل حاليًا.

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