خاص | الأهلي يقترب من صفقة برازيلية قوية

الأهلي قد يحسم صفقة قوية جدًا

اقتربت إدارة النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، من إتمام التعاقد مع صفقة برازيلية قوية جدًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

إدارة ماجد النفيعي، تسعى لحل أزمات النادي الأهلي حاليًا، عن طريق تسديد الديون التي يعاني منها النادي، بالإضافة إلى التعاقد مع لاعبين أجانب مميزين لتدعيم صفوف الفريق.

وعلم "جول" من مصدر داخل النادي الأهلي، بأن إدارة الراقي أبدت رغبتها في التعاقد مع اللاعب البرازيلي ريناتو أوجوستو، لاعب نادي بكين جوان الصيني، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب البرازيلي ووكيل أعماله، طالبوا من مسؤولي الأهلي تعيين وسيط سعودي من أجل إتمام الصفقة، والوصول إلى اتفاق بين الطرفين.

وبالفعل تحركت إدارة الأهلي وقامت بتعيين وسيط سعودي، وقد يتم الاتفاق بين الطرفين في القريب العاجل، على أن يتم الإعلان عن كافة الأمور بشكل رسمي حال إتمامها.

ريناتو أوجوستو صاحب الـ33 عامًا، يلعب في مركز لاعب الوسط المدافع، بالإضافة إلى قدرته على اللعب في مراكز أخرى، مثل الجناح الأيسر.

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وبدأ أوجوستو مسيرته مع فلامنجو البرازيلي، وانتقل إلى بايرن ليفركوزن الألماني في صيف 2008، وعاد إلى البرازيل في يناير 2013 من بوابة كورينثيانز، والذي انتقل منه إلى بكين جوان في يناير 2016، والذي مازال يلعب في صفوفه حتى الآن.

وينتهي عقد ريناتو بنهاية شهر ديسمبر المقبل، حيث يمر حاليًا بالفترة الحرة، التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر، وهو الأمر الذي يريد الأهلي استغلاله بالتوقيع معه، ومن ثم الاتفاق مع ناديه الصيني على شراء المتبقي من عقده.