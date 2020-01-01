خاص .. الأهلي يستقر على بديل بن مشعل والاقتراب من مدير تنفيذي جديد

تغييرات بالأهلي من أجل عودة الاستقرار

تعقد بعض الاجتماع داخل أروقة النادي الأهلي السعودي في الوقت الحالي، من أجل فرض الاستقرار على قلعة الراقي خلال الفترة المقبلة بعد تراجع مستوى الفريق خلال المباريات الأخيرة.

الأهلي تعرض لهزيمة أمام الفيصلي، ضمن الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهدفين دون رد، وأصبح مركزه الثالث في ترتيب البطولة مهددًا بالخطر.

منصور بن مشعل المشرف العام على الكرة بالنادي قدم استقالته لأسباب صحية، كما أعلنت قناة "الرياضية" السعودية، حيث كان من أهم الشخصيات الإدارية في الراقي.

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وكشفت مصادر خاصة لـ"جول"، تفاصيل التغييرات داخل الأهلي بعد رحيل الأمير منصور بن مشعل، حيث من المؤكد تولي طارق كيال المشرف العام على فريق الكرة، من أجل عودة الاستقرار مرة أخرى.

وانتشرت تقارير عن نية النادي تعيين مديرًا تنفيذيًا جديدًا للنادي خلال الأيام المقبلة من أجل العمل على فرض الاستقرار في المباريات المقبلة والحفاظ على المركز الثالث وضمان التأهل الآسيوي، والاستعداد للموسم الجديد.

ووفقًا لمصادر "جول" أن فهد عيد اقترب من منصب رئيس النادي الأهلي التنفيذي، ولكن هناك بعض الشروط الذي وضعها من أجل تولي هذا المنصب.

وأكدت المصادر أن إدارة النادي برئاسة عبدالإله مؤمنة بالفعل وافق على الكثير من الشروط الذي فرضها فهد عيد وهناك اتجاه للإعلان خلال ساعات.