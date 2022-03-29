خاص | أتلتيكو ليس بحاجة لشراء جريزمان، وصدمة لبرشلونة في فيليكس!

يفكر نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في تمديد إعارة المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان من برشلونة، كما حسم موقفه من بيع لاعبه جواو فيليكس للنادي الكتالوني.

وانتشرت العديد من التقارير الفترة الأخيرة، حول جريزمان وأتلتيكو، وإمكانية استمرار اللاعب بعد انتهاء فترة إعارته من عدمه.

ويمكن لموقع "جول" تأكيد أن أتلتيكو يمكنه تمديد فترة الإعارة، مع تأجيل خيار الشراء مقابل 40 مليون يورو لموسم آخر.

هل ينضم جريزمان لأتلتيكو بشكل كامل؟

وافق النادي المدريدي على تغطية أجر جريزمان بالكامل بعد عودته، وحصل على 40% من راتبه كجزء من الصفقة.

ولم يدفع أتلتيكو أي رسوم مقابل ضم اللاعب وقتها، ولكن تم تضمين خيار شرراء بـ40 مليون يورو.

ووفقًا لما علم "جول" فإن النادي ليس مضطرًا لشراء اللاعب، وقد يقرر تجديد اتفاقية الإعارة لموسم آخر.

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وعلم "جول" أن خيار شراء جريزمان سيصبح التزامًا لأتلتيكو إذا لعب أكثر من 50% من المباريات في موسم 2022/2023.

ماذا عن جواو فيليكس؟

وعلى جانب آخر يعلم أتلتيكو جيدًا باهتمام برشلونة بالتعاقد مع فيليكس، خاصة وأن جوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني تحدث بنفسه عن الأمر في عام 2021 وأبدى إعجابه باللاعب.

ورغم عدم تمكن فيليكس من إثبات قدراته مع أتلتيكو منذ انضمامه من بنفيكا عام 2019، إلا أن المدرب دييجو سيميوني لا يريد بيعه.

ومن غير المتوقع أن يكون أتلتيكو منفتح لبيعه، مع وجود شرط جزائي ضخم بعقده يبلغ 350 مليون يورو.

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