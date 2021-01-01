خاص .. اتحاد الكرة السعودي يحدد موعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

تعرف على موعد مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

حدد الاتحاد الكرة السعودي، الموعد المبدئي لمباراة نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والذي سيجمع بين فريقي التعاون والفيصلي.

وصعد التعاون إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الفتح في نصف النهائي، كما فاز الفيصلي على النصر بهدف دون رد، ليلتقي الفريقين بالمباراة النهائية.

وعلم "جول" من مصادره، أن اتحاد كرة القدم يحدد بشكل مبدئي يومي 19 أو 20 مايو، كموعد لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على أن يتم الإعلان بشكل رسمي بعد اتخاذ القرار النهائي.

ومن المقرر أن يحضر سمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية المباراة، وذلك من أجل تسليم الفائز باللقب الكأس.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا، بعد قرار وزارة الرياضة السعودية، بالسماح بالحضور الجماهيري بنسبة 40% من سعة الملعب، وذلك بداية من شهر مايو المقبل، عقب عيد الفطر المبارك.

المباراة ستقام على استاد الملك فهد الدولي، بالعاصمة السعودية الرياض، حيث سيتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد المباراة خلال الأيام المقبلة.

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الهلال هو حامل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على النصر بالمباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الملك فهد الدولي.