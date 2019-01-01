خاص| إيمري يقنع دينيس سواريز بالانتقال إلى آرسنال

آرسنال لن يجري أي تعاقدات دائمة في الشتاء وفقاً للمدرب..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية اقتراب آرسنال الإنجليزي من التعاقد مع دينيس سواريز لاعب برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة.

وعلم جول أن الاتفاق يقترب من الإتمام بالفعل، حيث نجح أوناي إيمري مدرب آرسنال في إقناع اللاعب بالانضمام. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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وكان إيمري قد أكد في وقت سابق اليوم أن آرسنال لن يبرم أي تعاقدات دائمة في الفترة الشتوية الجارية، ولكنه أقر بإمكانية الإعارات.

بذلك سيتنافس سواريز مع أليكس إيوبي وهنريك مخيتاريان للحصول على مقعد أساسي بالتشكيل في النصف الثاني من الموسم.

يذكر أن الجانرز قد تعاقدوا مع لوكاس توريرا وبيرند لينو وسوكراتيس وماتيو جيندوزي في الصيف الماضي.