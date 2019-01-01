خاص | إيمري تشان: يوفنتوس أصعب من ليفربول ورونالدو شخص متواضع

الدولي الألماني يتحدث حصرياً مع جول

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث إيمري تشان، لاعب يوفنتوس، في حوار حصري مع "جول" حول قراره بالرحيل من ليفربول إلى يوفنتوس وتجربته في إيطاليا حتى الآن مع بطل السيري آ.

وانتقل تشان إلى يوفنتوس الصيف الماضي قادماً من صفوف ليفربول مجاناً بعد انتهاء عقده مع الفريق الإنجليزي.

وقال تشان مع "جول": "حتى الآن لم نفز بأي شيء في يوفنتوس، ندخل مرحلة حاسمة ونريد الدوري ودوري الأبطال، الأخير خصوصاً لما يعنيه للمدينة والنادي".

وأكمل: "الفريق اقترب كثيراً في السنوات الأخيرة من تحقيق الأمر، هناك منافسين كُثر مميزين، ولكن سنفعل كل ما باستطاعتنا لتحقيق الأمر هذا العام".

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وعن ترك ليفربول: "كلوب شعر بالضيق، أرادني أن أبقى، ولكن تقبل قراري لأنه تفهم أنه لم يكن ضد ليفربول أو هو شخصياً، بل لخوض تحدي جديد، سأبقى ممتناً له وللفريق وأملك ذكريات مميزة هناك، كما لازلت على صلة بكلوب".

وقارن تشان بين كلوب مدربه الحالي ماسيمليانو أليجري: "أليجري مدرب فذ تكتيكياً، كل مباراة يحضرنا بشكل مختلف ويجرب شيئاً جديداً، كل تفصيلة مهمة، هو شخص جاد ولكنه مرح جداً حتى لو لا يظهر ذلك، يمزح كثيراً ولكني لا أفهم الكثير من كلامه بسبب لكنته التوسكانية، يأكل الكلام".

🇮🇹 يوفنتوس 🆚 أياكس 🇳🇱

🏟️ أمستردام أرينا

⏱️ 22:00 بتوقيت مكة المكرمة



⭕️ أياكس يستقبل بطل إيطاليا في مهمة صعبة تمامًا كما في الدور السابق أمام الملكي

🔹 لكن شباب أياكس عليهم أن يتفائلوا لأن آخر فريق أقصى حامل اللقب قد وصل للمباراة النهائية -أتلتيكو ضد برشلونة-#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/6IB6PkkgKH — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 10, 2019

وواصل: "كنت أشتكي ليورجن في ليفربول من صعوبة التدريبات، ولكن هنا في يوفنتوس أصعب بكثير، نركض أكثر وهناك اهتمام أكبر بالقوة البدنية، الأمر كان تحدياً لي في البداية ولكن الآن تأقلمت، خضيرة ساعدني على التأقلم والنادي ساندني وأعطاني كل الوقت بعد عملية الغدة التي خضعت لها، يوفنتوس عائلة والكل يساند بعضه هنا، مثلاً مشكلة قلب خضيرة جعلتنا ندرك أن هناك أموراً أهم من كرة القدم، أصبنا بالصدمة عندما أخبرنا ونحن سعداء بعودته".

وعن الحياة في إيطاليا: "تناسبني كثيراً، من لا يحب الأكل الإيطالي، وكذلك التركي؟ الشمس تسطع كل يوم وجودة الحياة أفضل من إنجلترا وألمانيا، هناك دائماً أمطار وغيوم، أتخيل نفسي هنا لعدة سنوات ولكن لا تعلم أبداً ما قد يحدث في حياتك كلاعب كرة، في بعض الأحيان لا تتحكم حتى بالقرار".

وأشاد تشان بزميله كريستيانو رونالدو: "تأثيره كبير في المدينة، النادي، وحتى الدوري ككل، الجميع يتحدث عن اللاعب العالمي، ولكن بالنسبة لي الشخص أهم، هو ودود ومتواضع ويندمج مع الجميع في الفريق، دائماً يريد تقديم الأفضل رغم بلوغه الرابعة والثلاثين، وكل مباراة يثبت ذلك، ما فعله أمام أتلتيكو مدريد كان جنوناً".

وتحدث الألماني عن خصمه المقبل أياكس: "فريق صغير ومثير، أمام ريال مدريد أظهروا قوتهم، ولكن أفضل الحديث عن فريقي وقوته وخبرته وليس المنافس، إذا أظهرنا تلك النقاط أتمنى أن نصل لنصف النهائي".

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وأبدى لاعب ليفربول السابق رأيه في مسألة العنصرية: "الأمر يحدث في العالم كله، وهو أمر محزن ومثير للشفقة، لا يهم لون بشرتك أو ديانتك أو بلدك، كلنا بشر، أي شخص لا يحترم تلك المباديء مغفل ولا يستحق التواجد في ملاعب الكرة والمجتمع، من المؤسف عدم حل المشكلة، ويجب أن نشارك جميعاً في الأمر".

وعاد تشان للحديث عن تجربته مع بايرن ميونخ: "عندما فزنا بدوري الأبطال 2013 لم ألعب ولو دقيقة لذا لا أعتبر نفسي فائزاً بها، ولكن أعرف الشعور وأريد أن أحققه وأنا جزء فعال من فريقي، بايرن وقتها أراد استمراري ولكن شعرت أن مع وصول جوارديولا لن أحظى بفرصة اللعب، وكلاعب شاب كنت أحتاج ذلك، ليفركوزن وفر لي الأمر، وأعتقد أن ذلك كان أفضل قرار في مسيرتي".

وعن عدم تلبيته دعوة الرئيس التركي في مايو الماضي مثل مسعود أوزيل: "أنا لاعب كرة ولست سياسي، ولهذا السبب رفضت تلبية الدعوة".

وختاماً، تحدث ذو الأصول التركية عن غيابه عن صفوف ألمانيا مؤخراً: "شعرت بخيبة الأمل لأنني كنت في لحظة طيبة، هنا يتم تقديري بشكل أكبر عن في ألمانيا، ولكن أحترم قرارات المدرب وأعمل على تحويل خيبة الأمل لشيء إيجابي، وأستمر في أدائي حتى أحصل على الفرصة والاستدعاء من جديد".

ويلعب تشان مع فريقه يوفنتوس مساء اليوم، الأربعاء، أمام أياكس في العاصمة الهولندية أمستردام ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.