خاص| إيفرتون يجهز عرضاً لضم مهاجم تشيلسي

خلاف متوقع بين التوفيز والبلوز بشأن المبلغ..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية أن إيفرتون الإنجليزي يجهز عرضاً للبلجيكي ميشي باتشواي مهاجم تشيلسي، المعار في صفوف فالنسيا.

وعلم جول أن إعارة باتشواي لفالنسيا تقترب من قطعها، بينما يرغب تشيلسي في رحيله مجدداً. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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ولا يمكن لإيفرتون استعارة اللاعب وفقاً لقوانين البريميرليج، حيث أن كرت زوما بالفعل معار في صفوفه من تشيلسي.

على الجانب الآخر يجهز إيفرتون عرضاً قيمته 18 مليون جنيه استرليني لشراء اللاعب، وهنا تكمن المشكلة..

المشكلة أن تشيلسي لا يريد بيع اللاعب بأقل من 33 مليون جنيه استرليني، أي نفس المبلغ الذي دفعه لاستقدامه من مارسيليا في 2016.