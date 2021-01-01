خاص | إشبيلية يرفض عرضًا ضخمًا من الدوري الإنجليزي ليوسف النصيري

قرار صائب يبدو..

رفضت إدارة إشبيلية التخلي عن نجمها الأول حاليًا يوسف النصيري، بعدما رفضت العرض الذي قُدِّم في الساعات الماضية من وست هام يونايتد للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

النصيري يعيش حالة استثنائية للغاية مع النادي الأندلسي، حيث سجل 12 هدفًا في مختلف البطولات هذا الموسم، 4 منهم في دوري أبطال أوروبا قاد بهم فريقه إلى الوصول لدور ثمن النهائي.

ووفقًا لما أشارت له مصادر "جول"، فإن إدارة وست هام عرضت 25 مليون يورو على نظيرتها في إشبيلية من أجل النصيري، إلى جانب 5 ملايين آخرين كمتغييرات.

المزيد من الفرق

رد إدارة إشبيلية كان واضحًا برفض العرض، فبالنسبة لمونشو ما يُقدمه الدولي المغربي يجعله يستحق مبلغًا أكبر من المعروض، خصوصًا بعدما بات المهاجم الأساسي في كتيبة جولين لوبيتيجي مؤخرًا.

بشكلٍ عام، تؤكد مصادر جول أن وست هام لن يقدر على زيادة عرضه عن القيمة الحالية، ففي الواقع هذه الأموال هي حصيلة ما جناه النادي من بيع مهاجمه الآخر سيباستيان هالر إلى أياكس منذ أسابيع.

جول 25 | قائمة أفضل 25 لاعبًا عربيًا لعام 2020

النادي اللندني يضع ماكسي جوميز، مهاجم فالنسيا، كخيار ثانٍ لدعم مركز المهاجم الصريح بعد فشل التعاقد مع النصيري، مع استمرار رقم 25 مليون يورو كالقيمة المتاحة نظرًا للأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.

إشبيلية لا يمانع بيع النصيري، لكن الأمر برمته يتوقف على أن يجني القيمة التي تريدها الإدارة، وإن كان الوضع الاقتصادي للنادي ليس في أفضل أحواله الآن وينبغي عليهم توفير 40 مليون يورو قبل يوليو المقبل.

لكن مونشو وإدارة إشبيلية لديهم الإيمان بأن توفير المبلغ لن يكون صعبًا خلال الميركاتو الصيفي المقبل مع وجود وقت طويل ولاعبين آخرين في نفس مستوى النصيري، كلوكاس أوكامبوس وجولين كوندي وغيرهما يمكن جني أموالًا طائلة من خلفهم.

بالتبعية، كان القرار المنطقي لإشبيلية هو رفض عرض وست هام من أجل النصيري، والانتظار حتى الصيف، فربما يزداد توهجه أكثر ويجلب أموالًا أكبر، أو يستمر لموسم آخر خصوصًا وأن عقده ممتد حتى 2025.

الجدير بالذكر أن يوسف النصيري البالغ من العمر 23 عامًا قد انضم إلى إشبيلية في الشتاء الماضي قادمًا من ليجانيس، في صفقة قُدرت قيمتها بـ20 مليون يورو آنذاك.