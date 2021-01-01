خاص | إدارة الشباب تقرر إقالة بيدرو، والشرط الجزائي العائق الوحيد!

إدارة نادي الشباب تقرر إقالة المدير الفني بيدرو كايشينيا من منصبه.

قررت إدارة نادي الشباب أن تقيل المدرب البرتغالي بيدرو كايشينيا من منصبه كمدير فني للفريق.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم، حيث تسعى الإدارة لإنهاء علاقتها بالمدير الفني الحالي للفريق في أسرع وقت ممكن.

وبحسب ما وصل لجول.كوم فالمشكلة الوحيدة التي تعيق الإعلان عن إنهاء تعاقد كايشينيا هي الشرط الجزائي في عقده مع الفريق.

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ويملك المدرب البرتغالي شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته مليون و800 ألف يورو، يتوجب على الشباب دفعهم لو أرادوا فسخ التعاقد.

وكان الشباب قد ودع بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال مساء الأمس أمام مواطنه الاتحاد في نصف النهائي.

وانضم بيدرو لتدريب الشباب في الصيف الماضي، قادمًا من فترة راحة في مسيرته التدريبية بعد الرحيل عن كروز أزول المكسيكي.

جدير بالذكر أن العقد الحالي لبيدرو يستمر حتى نهاية الموسم المقبل، ولم يخض منه سوى 19 مباراة فقط في كل البطولات حتى الآن.