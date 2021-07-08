خاص | إبراهيم اليحيى: الخلاف النصراوي الأهلاوي سبب جدل توثيق بطولات الدوري

النسخة العربية من موقع "جول" تحاور المهتم بالتاريخ الرياضي السعودي إبراهيم اليحيى

تنتهي البطولات تلو البطولات، وتبدأ رحلة "الحراج" بين الأندية والمؤرخين، فمتى بدأ الدوري السعودي، وكم حققت أنديتهم بطولات، وهل الجهات الرسمية أخفقت في توثيق البطولات لتنهي الجدل القائم حاليًا؟

وتعد أزمة توثيق البطولات هو أكثر ما يشغل الشارع الرياضي السعودي خلال الوقت الحالي، بين مؤيد ومعارض، وهناك من يريد أن يضع قوانين وفقًا لما يراه لتوثيق تلك البطولات، وهناك من يعارضه بقوانين أخرى.

موقع "جول" النسخة العربية، يستضيف ابراهيم اليحيى المهتم بالتاريخ الرياضي السعودي، والذي تحدث عن عدة أمور تخص بطولات الأندية وطرق احتسابها.

- ما سبب الجدل الكبير والمستمر حول توثيق البطولات؟

طالما لم توثق البطولات من قبل الجهة الرسمية فالجدل مستمر، ورأينا قبل النهائي الأخير بين الفيصلي والتعاون توثيقًا لسجل أبطال كأس الملك من الاتحاد السعودي، لكن الجماهير تنتظر توثيق البطولة التي حولها الجدل الأكبر وهي بطولة الدوري السعودي.

- ما هي أول بطولة رسمية أقيمت في السعودية ومن كان البطل؟

أول بطولة رسمية هي كأس الملك و فاز بها الوحدة 1377هـ - 57/1958م، وأول أربعة مواسم كانت المشاركة في بطولتي كأس الملك وولي العهد مقتصرة على أندية المنطقة الغربية.

- متى بدأ الدوري السعودي الممتاز؟

أول نسخة من الدوري الممتاز كانت في 75/1976م، ولكنها توقفت بعد أربع جولات ولم تستكمل، ثم انطلقت النسخة الأولى المعروفة بمشاركة 8 أندية والتي فاز بها الهلال 76/1977م.

- من أكثر الأندية تحقيقًا للدوري السعودي الممتاز؟

الهلال في الصدارة بـ17 لقبًا، ثم النصر بـ8 ألقاب، ثم الاتحاد بـ7، ثم الشباب بـ6 ثم الأهلي بـ3، ثم الاتفاق بـ2، ثم الفتح ببطولة واحدة.

- لماذا لا يحتسب دوري المناطق من ضمن بطولات الدوري السعودي؟

بالنسبة لدوري المناطق، فمبارياته رسمية وموثقة ولا يمكن التشكيك فيها، ولكنها ليست بطولات مستقلة لها تتويج حتى يتم احتسابها، وهنا الخلاف لرغبة البعض باحتسابها بطولات مستقلة عن البطولات الأكبر.

لذلك دوريات المناطق هي مرحلة من كأس الملك، أو بطولة المملكة على الدرع، وللتوضيح أكثر عن دوري المناطق بعد اشتراك الوسطى 1381هـ والشرقية و المدينة 1382هـ:

دوري المنطقة هو مرحلة من كأس الملك لخمسة مواسم من1381هـ إلى 1385هـ الموافق 61/1962م - 65/1966م.

ثم أصبح دوري المنطقة مرحلة من بطولة المملكة على الدرع لأربعة مواسم من 86/1387هـ إلى 89/1390هـ الموافق 66/1967م - 69/1970م وحينها أقيم كأس الملك بنظام خروج المغلوب لأربعة مواسم.

وبعدها عاد دوري المنطقة ليكون مرحلة من كأس الملك لأربعة مواسم من 70/1971م وحتى 73/1974م.

وهنا يتضح وجود أبطال لدوريات المناطق طوال 13 موسم، لكن الجدل والمطالبات فقط حول الـ8 مواسم الأخيرة من تلك الفترة.

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- لماذا تحديدًا الـ8 مواسم الأخيرة؟ إذا كنت تقصد المطالبات النصراوية، فالأهلي أيضًا يطالب بـ9 بطولات دوري؟

أولًا: دعني أوضح بوجود اختلاف لا ينتبه له الكثير، وهو أن دوري المنطقة الذي يقام بطريقة الدوري من مرحلة ذهاب أو من مرحلتي ذهاب وإياب يختلف عن بطولة المنطقة التي تكون بخروج المغلوب، مثل كأس ولي العهد وبعض نسخ كأس الملك، مع التأكيد بأن جميع المباريات رسمية لكنها ليست بطولات مستقلة لعدم وجود تتويج لها.

ثانيًا: مطالبات النصر هي باحتساب دوري المنطقة بطولات مستقلة، بينما الأهلي يطالب بتصنيف بعض نسخ كأس الملك بأنها دوري، والاتحاد السعودي و وزارة الرياضة اعتمدا بطولة كأس الملك كبطولة كأس وليست بطولة دوري، ولذلك مطالب الأشقاء في الناديين لا يمكن أن تلتقي فلو افترضنا الموافقة على مطالب "الأهلاويين" ستسقط دوريات النصر والعكس صحيح.

لذا علينا أن نطالب الأشقاء بالاتفاق قبل تصنيف، وتوثيق بطولات الدوري مع ملاحظة أن الهلال والاتحاد لم يطالبا ببطولات المناطق، وسأضرب هنا مثالاً ببطولة كأس الملك 1391هـ، فقد وصل لنهائي البطولة الأهلي والنصر وفاز الأهلي بالكأس، النصر تصدر دوري المنطقة الوسطى و اعتبرها بطولة، ثم في نصف النهائي تغلب على القادسية بطل الشرقية واعتبرها بطولة رغم خسارته في النهائي، بينما الأهلي حسب بيان بطولاته في 2016م احتسب بطولة المنطقة احتسب النهائي بطولة أخرى.

ثم بعد عامين من ذلك التاريخ صدر توثيق عن لجنة مؤرخي الأهلي المطالبة باعتبار بطولة كأس الملك بطولة دوري وهي مطالبة مقبولة للنقاش لكن يعيبها تعارضها مع بيان النادي السابق.

والسؤال هنا، ما هي المباريات التي لعبها الفريقان حتى وصلا لنهائي كأس الملك 1391هـ؟

إذا كانت مباريات دوري المنطقة هي نفس مباريات المرحلة الأولى من كأس الملك وهو الصحيح، والأكيد بالنسبة لي فأعتقد أن مطالباتهم يجب أن تنتهي و تتوقف.

- لماذا الجدل يدور حول الفترة التي سبقت 76/1977 و أنه تم تغييب أبطالها و طمسهم من سجلات التاريخ؟

البطولات الرسمية سبقت 1977 بـ20 عامًا، وأقيم فيها الكثير من البطولات، فقد أقيم 18 نسخة من كأس الملك و15 نسخة من كأس ولي العهد ونسخة واحدة من بطولات المملكة على الدرع والدورة التصنيفية وكأس الاتحاد، وأيضًا هناك 5 بطولات لم تستكمل (نسخة من كأس الملك ونسخة من الدوري الممتاز و3 نسخ من بطولة المملكة على الدرع)، لذلك الحديث عن تغييب وطمس البطولات قبل 1977م، هو حديث مضحك جدًا لأنه لا يستطيع أحد التلاعب بالتاريخ.

- لماذا لا تعترفون كمؤرخين هلاليين بالدوري المشترك للاتحاد والبطولة التصنيفية للنصر واعتبارها بطولة دوري ممتاز؟

هي بطولات رسمية لكنها ليست من ضمن بطولات الدوري الممتاز، ولا يمكن ولا يقبل من أي مؤرخ تصنيف البطولات وفق الآراء أو الرغبات الشخصية، بل يتم ذلك وفق اللوائح والتعاميم الصادرة بشأنها.

موقف مسؤول اتحادي من توثيق بطولات الاتحاد السعودي لكرة القدم 🇸🇦👇 — موقع جول السعودي (@GoalSA) July 1, 2021

- هل أنت مع نشر الحساب الرسمي للهلال بطولاته الودية والرسمية عبر حسابه الرسمي؟

البطولات الرسمية معلنة من النادي، أما بالنسبة للبطولات الودية فالأمر عائد للإدارة.

- هل تريد أن تضيف شيئًا في نهاية هذا الحوار ؟

أحب أن أؤكد على حق الأندية الكامل والطبيعي في احتساب أي بطولة أو منجز حققوه طوال تاريخهم، ولكن ينبغي مراعاة التصنيف وعدم احتساب كل ذلك كبطولات رسمية.

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