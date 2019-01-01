خاص | أيوبي: مواجهة مصر أكثر صعوبة من جنوب إفريقيا

حديث خاص لـ Goal

حاوره | محمود ضياء

تنفس جناح منتخب نيجيريا أليكس أيوبي الصعداء، بتجاوز الجار العنيد الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل اثنين، في القمة الإفريقية التي جرت على ملعب "الأسكندرية" ضمن منافسات دور الـ16 للكان.

وبعد المباراة، قال نجم آرسنال لـ Goal "خضنا مباراة صعبة في كل شيء، المنافس قوي والتاريخ بيننا وبينهم كبير للغاية، هذا بجانب هزيمتنا الأخيرة أمام مدغشقر، لذا نحن سعداء بما حدث، ويُمكنك رؤية ذلك في وجوه اللاعبين".

وتابع "لقد أزحنا ضغطًا كبيرًا عن أنفسنا، والآن سنستعد لمباراة جديدة في الدور ربع النهائي".

عن توفيقه ليكون صاحب هدف الفوز على حامل لقب النسخة الماضية، قال "بالطبع سعيد للغاية، لقد ساهم هدفي في صعود بلادي للدور التالي، كما أنه هدفي الأول في البطولة، وسيكون بمثابة دفعة معنوية للمستقبل".

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وختم برد على سؤال حول المنافس الأصعب في المباراة القادمة ما بين البلد المنظم مصر وجنوب إفريقيا قبل مباراتهما معًا في سهرة اليوم، قائلاً "من الصعب التحدث عن منافسنا القادم، نعرف أن الأمر لم يُحسم بعد، لكن بالطبع مواجهة مصر ستكون أكثر صعوبة لأنهم أصحاب الأرض. الآن ينبغي علينا أن نفرح بهذا الانتصار وننتظر منافسنا القادم، الذي سيكون صعبًا بغض النظر عن اسمه".