خاص | آرسنال يقترب من ضم سار

المدافع الفرنسي الشاب مالانج سار يقترب من الدوري الإنجليزي

ذكرت مصادر خاصة لجول أن آرسنال أجرى محادثات بشأن انتقال المدافع الفرنسي الشاب مالانج سار إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي.

أصبح سار لاعبًا حرًا بعد أن أنهى عقده مع نيس ولديه اهتمام من قبل عدة أندية في جميع أنحاء أوروبا تلاحقه من أجل ضمه هذا الصيف.

وكانت عدة مصادر صحفية قد زعمت أن عدة أندية أوروبية قد قدمت عروضًا لسار، ولكن مصادر قريبة من اللاعب أكدت لجول أن الأمر ليس كذلك.

المزيد من الفرق

ويبحث آرسنال عن إمكانية جلب قلب دفاع آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية على الرغم من وصول وليام ساليبا، الذي قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع سانت إتيان في الدوري الفرنسي.

ولكن مع عدم استقرار الأمور المالية للنادي نظرًا لوباء كورونا وتوابعه الاقتصادية، وبعد أن أصبح من غير المرجح أن يتأهلوا لبطولة أوروبية الموسم المقبل، ستتغير خطط النادي.

في هذه الأثناء ، قد يغادر كونستانتينوس مافروبانوس آرسنال قريبًا، ويمثل فيردر بريمن وشتوتجارت اثنين من مجموعة الأندية التي تجري حاليًا محادثات مع الجانرز بشأن التعاقد معه.

بعد سقوط ليفربول .. ريال مدريد، برشلونة وفرق حققت الدوري بعد جمع 100 نقطة

وسيكون خروج اللاعب من آرسنال تمهيدًا لضم سار دون المساس بالميزانية التي يحاول آرسنال الحفاظ عليها في ظل خسائر كورونا الاقتصادية.