خارج إرادة مسلي آل معمر .. لماذا رحل رودي جارسيا عن النصر؟

مع تولي المدرب الفرنسي رودي جارسيا مهمة تدريب نابولي الإيطالي، تم الكشف عن السبب الحقيقي وراء إقالته من تدريب نادي النصر في موسم 2022-23.
جارسيا كان يتولى مهمة تدريب نادي النصر الموسم الماضي، قبل أن تتم إقالته بعد ضياع صدارة دوري روشن السعودي لصالح الاتحاد، الذي توج باللقب.
وكشف الصحفي الرياضي سعيد أبو داهش، عبر برنامج "MBC في أسبوع"، عن أن إقالة رودي جارسيا لم تكن بإرادة إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر.
وشدد أبو داهش على أن إقالة جارسيا كانت بسبب ضغط أعضاء الشرف على إدارة النصر، والتي كانت ترغب في أن يستمر المدرب الفرنسي بشكل طبيعي مع الفريق.
ويرى داهش أن رودي جارسيا كان يستحق ألا يستمر مع نادي النصر، بسبب طريقته الدفاعية، التي لا تناسب إمكانيات لاعبي العالمي.
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