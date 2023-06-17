خارج إرادة مسلي آل معمر .. لماذا رحل رودي جارسيا عن النصر؟

أحمد رفعت
Nassr's French coach Rudi GarciaGetty Images
دوري روشن السعوديالنصرنابوليالدوري الإيطالي - سيري آرودي غارسيا

تعرف على السبب الحقيقي وراء إقالة رودي جارسيا من تدريب النصر

مع تولي المدرب الفرنسي رودي جارسيا مهمة تدريب نابولي الإيطالي، تم الكشف عن السبب الحقيقي وراء إقالته من تدريب نادي النصر في موسم 2022-23.

جارسيا كان يتولى مهمة تدريب نادي النصر الموسم الماضي، قبل أن تتم إقالته بعد ضياع صدارة دوري روشن السعودي لصالح الاتحاد، الذي توج باللقب.

وكشف الصحفي الرياضي سعيد أبو داهش، عبر برنامج "MBC في أسبوع"، عن أن إقالة رودي جارسيا لم تكن بإرادة إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر.

وشدد أبو داهش على أن إقالة جارسيا كانت بسبب ضغط أعضاء الشرف على إدارة النصر، والتي كانت ترغب في أن يستمر المدرب الفرنسي بشكل طبيعي مع الفريق.

ويرى داهش أن رودي جارسيا كان يستحق ألا يستمر مع نادي النصر، بسبب طريقته الدفاعية، التي لا تناسب إمكانيات لاعبي العالمي.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

918544 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 32%كريم بنزيما
  • 34%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 6%فيكتور أوسيمين
918544 الأصوات

اختيارات المحررين