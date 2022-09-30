حُماة الأسبوع من جول برعاية كاسترول ماجناتيك: صراع مُنتظر بين الأفضل

تعود اليكم منافسات البريميرليغ بقمم كروية على أشدها ستكون ساحة للمواجهات مباشرة بين الأفضل هذا الموسم.

خلال فترة التوقف استطلعنا في "جول" رأيكم حول أفضل "حامي" في الجولات السبع الأولى من الدوري لمعرفة من برأيكم كان أفضل من دافع عن فريقه ومن هو صاحب الأداء الدفاعي الأكثر صلابة.

خيّرناكم بين 4 أسماء سبق وأن فازت بلقب "حامي الأسبوع" من كاسترول وهي:

- ليساندور مارتينيز: مانشستر يونايتد

-ويليام ساليبا: ارسنال

- دين هندرسون: نوتينغهام فورست

- جوردان هندرسون: ايفرتون

ووفق تصويتكم وقع الاختيار على الحارس دين هندرسون حامي عرين نوتينغهام فورست الذي تمكن من إثبات علو كعبه في الدوري حتى الساعة بالرغم من نتائج فريقه المتواضعة.

كان لهندروسن تأثيراً كبيراً ظهر ذلك من خلال أرقامه حتى هذه الجولة

اليكم أرقامه حتى هذه الجولة في البريميرليغ

عدد التصديات: 29

معدل التصديات: 4.14 في المباراة

التصدي لركلات: الجزاء: 2/2

نسبة تصدياته: 63.04

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في هذه الجولة سيتنافس حُماة البريميرليغ على مختلف انتماءاتهم وجهاً لوجه حيث سيكون ليساندرو مارتينيز في مهمّة صعبة أمام زملاء "حامي" الأسبوع السابع جواو كانسيلو في ديربي مانشستر.

أما ويليام ساليبا فهو في مهمّة كبيرة جداً للدفاع عن مرماه أمام ثنائية هاري كين وهيون مين سون التي عادت بأقصى فعاليتها هذا الموسم.

بدوره سيكون دين هندرسون أمام تحدي كبير حين يزاجه ليستر سيتي الذي سيُحاول العودة الى سكة الانتصارات بعد السداسية التي تلقاها أمام توتنهام في الجولة السابقة