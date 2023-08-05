حُكم بالسجن .. فسخ عقد مهاجم الشباب السابق لاتهامه بالاعتداء الجنسي

اللاعب لعب لليوث الموسم الماضي

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أعلن نادي سيلتا فيجو الإسباني رسميًا فسخ عقد مهاجمه سانتي مينا بعد الحُكم عليه بالسجن على خلفية قضية اعتداء جنسي حدثت عام 2017.

المهاجم الإسباني كان قد قضى الموسم الماضي في دوري روشن السعودي معارًا من سيلتا فيجو للشباب، ولكنه لم يُقدم المستوى المطلوب واكتفى بإحراز 7 أهداف وصناعة 5 ضمن 34 مباراة مع الليوث في جميع البطولات المحلية والخارجية.

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مينا عاد لناديه الإسباني مع انتهاء عقد الإعارة، وقد فوجئ بعدها بالحُكم عليه بالسجن 4 سنوات من محكمة ألميريا في مايو الماضي، بتهمة الاعتداء الجنسي على إحدى السيدات في يوليو 2017، وقد تقدم اللاعب باستئناف لدى محكمة الأندلس لكن تم رفضه وتأييد الحُكم السابق.

سيلتا فيجو أعلن عبر موقعه الرسمي يوم أمس فسخ عقد مينا نهائيًا، مشيرًا إلى أن التزام النادي الثابت تجاه المجتمع والدفاع عن القيم هو الدافع خلف هذا القرار، ومؤكدًا أن ذلك كان هو الموقف الأول للنادي منذ الكشف عن ملابسات القضية.

يُشار إلى أن صاحب الـ27 عامًا خريج قطاع الشباب في سيلتا فيجو وقد قضى كل مسيرته الكروية في النادي باستثناء 4 مواسم مع فالنسيا، من 2015 حتى 2019، وموسم واحد مع الشباب بالإعارة.

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