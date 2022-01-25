يبدو أن صديق مصطفى محمد؛ مهاجم منتخب مصر وجلطة سراي التركي، أراد أن يقدم خدمة اللاعب على طريقته، لكنها ورط نفسه بتهمة أمام الشرطة، ولم تمر خدمته مرور الكرام، خاصةً وأنه لم يضع في حسبانه أن الجميع يعلم بوجود صاحب الـ24 عامًا في الكاميرون!

مصطفى يحلم بالمجد القاري:

يتواجد صاحب الـ24 عامًا حاليًا مع بعثة منتخب مصر في الكاميرون، لخوض غمار منافسات كأس أمم إفريقيا 2021.

ويستعد الفراعنة لخوض مباراة دور الـ16 غدًا الأربعاء، أمام كوت ديفوار، بعدما عبروا دور المجموعات محتلين وصافة المجموعة الرابعة.

وخاض مصطفى جميع مباريات دور المجموعات مع منتخب بلاده، لكنه لم ينجح حتى الآن في تسجيل أي هدف.

ما هي قصة انتحال صديق مصطفى لشخصيته؟

أكثر من صحيفة مصرية، على رأسها "اليوم السابع" و"المصري اليوم"، فجرت مفاجأة صباح اليوم الثلاثاء، بالكشف عن واقعة انتحال صديق مهاجم منتخب مصر لشخصيته، وأداء امتحانات منتصف العام بدلًا منه.

النيابة تلقت بلاغًا من المعهد العالمي بشبرامنت بمحافظة الجيزة، عن وجود حالة انتحال شخصية في لجنة امتحانات بالفرقة الثانية، كشفها المراقب في اليوم الأول للامتحانات.

ووفقًا لـ"اليوم السابع" فإن مراقب اللجنة اشتبه في شاب، فطلب منه إظهار بطاقة الهوية الشخصية، وهو ما رفضه الطالب، لتتأكد للمراقب شكوكه.

ومع إصرار المراقب على إظهار الطالب لبطاقته، تبين أنه غير مقيد بالمعهد، وأنه حضر الامتحان نيابةً عن مصطفى محمد.

وأوضح "المصري اليوم" أن الطالب اعترف بأنه انتحل شخصية اللاعب، قائلًا في التحقيقات: "تخرجت من كلية الآداب، لكنني كنت أريد إنقاذ مصطفى، كي لا يضيع مستقبله، وهو يمثل مصر في بطولة قارية".

وأكدت صحيفة "المصري اليوم" كذلك أن التحريات أثبتت أن مصطفى على علم بالواقعة، إذ اتفق مع صديقه، الذي يسكن معه بنفس الشارع بالهرم، على حضور الامتحان الأول.

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