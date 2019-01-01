حيدر: لبنان لم تودع كأس آسيا بعد

محمد حيدر لاعب المنتخب اللبناني يؤكد تمسكهم بفرصة التأهل لدور الـ 16

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد محمد حيدر لاعب المنتخب اللبناني تمسكهم بفرصة التأهل لدور الـ 16، وذلك بعد الخسارة من السعودية بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في إطار كأس الأمم الآسيوية السابعة عشر المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة ما بين الخامس من يناير والأول من فبراير.

ولم يحصد المنتخب اللبناني أي نقاط بعد الهزيمة في الجولة الأولى أيضًا من المنتخب القطري، ولكنه لا يزال يمتلك فرصة العبور لثمن النهائي إذا ضمن وجوده ضمن أفضل ثوالث، كون هذه النسخة من البطولة يشارك فيها 24 منتخبًا.

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وقال محمد حيدر في تصريحاته عقب المباراة: "لم نودع البطولة بعد، لازالت الفرصة أمامنا للتأهل لدور الـ 16، وسنتمسك بها حتى الرمق الأخير".

كما أضاف نجم المنتخب اللبناني: "إن شاء الله نحقق الفوز في مباراة كوريا الشمالية، سنعمل جاهدًا للفوز بهذه المباراة لكي نتأهل لدور الـ 16 كأفضل ثالث، فعلنا ما علينا، كنا نحتاج للثقة، ولكنها التجربة الأسيوية الأولى لهذا الجيل".

يذكر أن المنتخب السعودي كان قد ضمن التأهل لدور الـ 16 بعد تصدره للمجموعة الخامسة.