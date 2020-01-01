خاص | حواس العايد: النصر في يومه لا يخسر .. غياب الجماهير سيؤثر على طرفي ديربي الرياض

ديربي الرياض يسيطر على أجواء الدوري السعودي عقب الاستئناف

يلقي ديربي الرياض بين الهلال والنصر المقرر له غدًا الأربعاء، بظلاله على عودة الدوري السعودي للمحترفين للاستئناف مرة أخرى بعد توقف طويل للغاية.

دفاع النصر على اللقب ورغبة الهلال في الحفاظ على الصدارة، عاملان سيشعلان المباراة التي ستقام في الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتواصل "جول" مع حواس العايد الإعلامي في صحيفة "الرياضية" لاستطلاع رأيه عن ديربي الرياض وتوقعاته بشأن المواجهة النارية بين النصر والهلال.

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1- ما رأيك في معسكر النصر الذي أقيم لأول مرة منذ مدة طويلة بمدينة الرياض؟

لم يكن هناك اختيار آخر خاصًة بعد أزمة كورونا وإغلاق المطارات وضيق الوقت فأصبح النصر مجبرًا على إقامة المعسكر في الرياض وبمقر النادي كبقية الأندية السعودية عدا الاتحاد الذي أقام معسكره في أبها.

2- أول مباراة بعد توقف طويل ضد المنافس الهلال، هل سيؤثر ذلك على النصر ؟ أم أن الاستعداد كان على قدر المسؤولية ؟

لاشك أن التوقف طويل سيكون له تأثير كبير على أي مباراة، فما بالك أن التوقف يأتي قبل ديربي الرياض بين الهلال والنصر، وفي ظروف استثنائية وأجواء حارة وأول مباراة بعد هذا التوقف الطويل ستلقي بظلالها على الديربي.

3- صفقة انتقال عبدالفتاح عسيري النصر مؤخرًا، هل المبلغ الذي تم إعطاءه للاعب قد يؤثر على طلبات اللاعبين الذين سيدخلون الفترة الحرة قريبًا مثل يحيى الشهري ؟

عبدالفتاح عسيري لاعب دولي فاز به النصر نظرًا لحاجته الكبيرة لتدعيم صفوفه بلاعبين محليين ولن يكون هناك تأثير على باقي اللاعبين بل العكس سيكون هناك تنافس كبير، من يبذل جهد فهو يستحق أي مبلغ يدفع له.

4- أجواء الديربي الجماهيرية لن تكون حاضرة هذه المرة ، هل سيؤثر ذلك على النصر خاصًة واللقاء على أرضه؟

الجماهير هي متعة كرة القدم وشعبية الفريقين جارفة وستؤثر على الفريقين عدم وجود اللاعب رقم ١٢ وهم الجماهير.

5- كيف ستؤثر أصداء سفر مايكون وعودته على معسكر النصر وخطط المدرب روي فيتوريا ؟

البرازيلي مايكون بيريرا مصدر قوة للفريق بأكمله وليس خط الدفاع فقط، فهو يعتبر قائد وخبرته الكبيرة وثقته وتنظيمه لخط الدفاع وبناء الهجمة من الخلف كلها عوامل ملحه لتواجده في الخارطة الصفراء وفي حال غيابه بكل تأكيد لدى الداهية فيتوريا البديل الجاهز.

6- من سيكون نجم الديربي من طرف نادي النصر ؟

اعتقد كالعاده المغربي نور الدين أمرابط وعبدالرزاق حمدالله إذا كان بيومه بالإضافة إلى البرازيلي بيتروس رئة فريق النصر.

7- توقعاتك لنتيجة مباراة الهلال والنصر ؟

صمت الهلال مقلق وتفاؤل النصراويين المبالغ به مزعج!، اعتقد ستكون تعادل بين الفريقين هي النتيجة في النهاية.

8- هل النصر قادر على قلب الأمور مثل الموسم الماضي؟

لا اعتقد اختلفت الظروف برغم الفارق النقطي الأقل عن العام الماضي.

9- هل الأزمة الدفاعية في النصر ستلعب دورًا هامًا لحسم النتيجة للهلال؟

متى ما كان النصر في يومه لن يستطيع أحد أن يهزمه!.