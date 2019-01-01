حوار - سوريانو: كاريلو مؤهل للعب بأوروبا بأريحية وتفاجأت باللاعبين السعوديين

الإسباني يتحدث عن تجربته في السعودية وجمهور الهلال

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أشاد الإسباني جوناثان سوريانو؛ محترف الهلال السعودي، بزميله البيروفي أندريه كاريلو، مؤكدًا أن تجربته في المملكة لم تكن سهلة على الإطلاق.

الإسباني انضم لصفوف الزعيم في يناير الماضي قادمًا من الدوري الصيني، وشارك معه في تسع مباريات، سجل خلالهم ثلاثة أهداف.

صاحب الـ33 عامًا أجرى حوارًا مطولًا مع صحيفة "EL BOCÒN"، حول تجربته في الهلال ومدى تأقلمه مع زملائه، نستعرضه في السطور التالية..

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كيف يتم التفاهم بينك وبين كاريلو؟

مع أندريه الأمر رائع، كلاعب الجميع يعرف قيمته، لكن على المستوى الشخصي فإنه يمنحنا مزيد من السعادة والحياة في غرف خلع الملابس، وأنا سعيد للغاية بمشاركة لحظاتنا معًا.

ما رأيك في أدائه؟

كاريلو لديه الصفات التي تمكنه من اللعب بأوروبا بأريحية. بالنسبة لنا في الهلال هو لاعب مهم من ناحية الدفاع والهجوم كذلك، وبشكل عام نحن في الهلال لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين العرب والأجانب معًا.

ماذا عن تجربتك في الهلال؟

ليست سهلة، لأنني من ثقافة مختلفة تمامًا، أحاول أن أتأقلم سريعًا قدر الإمكان وأن أنفذ ما يُطلب مني.

كيف تتواصل مع زملائك في الفريق؟

معظمهم يتحدث الإنجليزية، لكن عندما كنت في الصين كان الأمر صعب عليّ، لأنهم لا يتحدثون الإنجليزية هناك.

كيف تصف جمهور الزعيم؟

لدينا جمهور كبير، حتى عندما نخرج من الملعب نجدهم حولنا، وهذا يساعدنا على المنافسة، فهم يعطون المباريات دفئًا.

كيف تصف اللاعب السعودي؟

تفاجأت بمستواهم، لأن مستواهم عالٍ وسريعون، الأمر مختلف تامًا عما كنت متوقعًا.

من قبل، لم يكن لدي أي فكرة عنهم، لكنني تفاجأت وكنت سعيدًا، لأن بالهلال يوجد لاعبين أقوياء بدنيًا ولديهم إمكانيات عالية.

هل كان من الصعب عليك ألا تنضم لقائمة دوري أبطال آسيا؟

عندما تنضم لفريق لديه هذه النوعية من القواعد، تكن جاهزًا لمثل هذه المواقف. عندما انضم جيوفينكو للهلال، كنا نعلم أن مقعد دوري الأبطال سيكون من نصيبه، وعندما قمت بالتوقيع كنت أعلم أنه من الصعب الانضمام للقائمة الآسيوية. منطقيًا بالتأكيد أرغب في اللعب بدوري الأبطال، لكنني يمكنني أن أساعد الفريق في بطولات أخرى.

ماذا كلفتك الإقامة في الرياض؟

عندما أذهب للتنزه في أحد المتاجر، أجدهم يغلقون المتاجر في أوقات الصلوت، فقط يمكن للناس أن تجلسوا في الممرات دون الدخول إلى المحلات، وعندما وجدت نفسي داخل أحد المحلات ولا يمكنني أن أغادر، هذا ما تفاجأت به كثيرًا عند قدومي إلى هنا.

وماذا عن الكرة السعودية بشكل عام؟

هناك الكثير من المرح في التدريبات، هذا ما لا نجده في أوروبا.