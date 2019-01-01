حوار - رئيس الهلال يجيب عن مصير عموري وخربين ووضع المدرج الهلالي

منصب المدير الرياضي وتيفو الهلال ومبادرة ادعم ناديك والسوق السوداء للتذاكر، مواضيع أجاب عنها محمد بن فيصل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أوضح محمد بن فيصل؛ رئيس نادي الهلال السعودي، عدد من القضايا التي تدور في أذهان جماهير الزعيم، خلال حوار أجراه مع الجمهور.

رئيس الزعيم فتح الباب أمام تلقي أسئلة الجماهير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ونستعرض في السطور التالية أبرز ردود بن فيصل..

البداية مع المدرج الهلالي: "بصراحة وكل وضوح من بداية حضورنا كنت حريص على هذا الموضوع وخاصة موضوع الرابطة وكانت هناك فكرة الاستعانة برابطة تعتبر من أفضل عشر روابط الأندية في العالم، للاستفادة من خبراتهم والاستفادة منهم، ولكن التأخير نتحمله وبدأنا الآن تفعيله، وأنا أكثر حرصًا على هذا الموضوع، وبإذن الله تشاهدوا قريبًا طرق تشجيع مبتكرة تواكب المرحلة الحالية وتليق بالهلال وملعبه وجماهيره".

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وأضاف: "أما بالنسبة للتيفو كان التركيز أكبر على الالتزامات الأساسية للنادي من تعاقدات ورواتب شهرية .. ومع طريقة التشجيع الجديدة سيتكفل النادي بها، ولا غنى لنا عن دعم أعضاء الشرف، وكما شاهدنا في الفترة الأخيرة مساهمتهم وكان للدكتور حمود الهديب مساهمات فعالة وستجدون في القادم الأفضل".

محمد بن فيصل انتقل للحديث عن موقف عمر عبد الرحمن "عموري"؛ لاعب الفريق الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، والسوري عمر خربين؛ المعار إلى بيراميدز المصري: "فيما يتعلق باللاعبين المحترفين الحاليين أو عموري وخربين، جميع هذه النقاط سيتم نقاشها واتخاذ القرار فيها في الوقت المناسب بالتشاور مع المدير الفني للفريق ..فهو صاحب القرار الأول والأخير باحتياجاته الفنية".

وحول ما إذا كان يجتمع بالجهاز الفني للفريق، من أجل الحديث عن الأمور الفنية، أوضح: "بالتأكيد هناك نقاش مع السيد زوران .. ولكن ليس النقاش لمجرد النقاش، لكن عندما تستدعي الحاجة مثل اللقاء الأخير .. ولكن بالنهاية هو المدرب وصاحب القرار الأول والأخير.

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"كانت هناك الكثير من اللقاءات الودية مع المدرب واللاعبين ومناقشة السلبيات والإيجابيات وهناك بحمد الله تناغم تام في العمل ما بين الإدارة والجهاز الفني، وكلنا ثقة بجهازنا الفني والإداري واللاعبين".

بسؤاله عن إمكانية استحداث منصب مدير رياضي للنادي أسوة بالأندية الأوروبية: "عملنا في إدارة النادي على عدة جهات: فريق كرة القدم، زيادة مداخيل النادي، وتحويل منظومة العمل في النادي وتجهيزه لمرحلة الخصخصة، وكما رأيتم تم استحداث منصب رئيس تنفيذي .. وإدارة رقمية بالنادي وما زال العمل مستمر للتطوير الإداري وآلية العمل في النادي، وبإذن الله سيتم استحداث أي منصب نرى بأنه إضافة للهلال، وسترون في القادم ما يسركم بمشيئة الله".

عن مبادرة ادعم ناديك، قال رئيس الهلال: "ما وصلنا من مبادرة ادعم ناديك 7 ملايين ريال، و تم صرفه على تطوير قطاع الفئات السنية ومع استلام مبالغ إضافية سوف نعلن عن مشروع تطوير ملاعب للفئات السنية".

بشأن أعضاء الشرف بالنادي: "النادي دائمًا مفتوح لأعضاء الشرف وهم أساس الهلال على مر تاريخه ولا يمكن لأي شخص مهما كان نكران ما قدموه للهلال، أما بالنسبة لاجتماع أعضاء الشرف .. هناك دومًا تواصل واجتماعات متكررة لا تنقطع ومتى ما كان هناك حاجة لعقد اجتماع موسع سيتم الاتفاق والتنسيق لعقده".

واختتم بن فيصل بالحديث عن السوق السوداء للتذاكر: "نعمل حاليًا على إيجاد الحلول لكافة العوائق التي تواجه جماهيرنا العزيزة سواءً في عملية شراء التذاكر أو عند دخولهم وخروجهم من الملعب".

يذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 56 نقطة، بفارق أربع نقاط عن النصر، صاحب المركز الثاني.