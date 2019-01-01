في حوار مع دي يونج - سيليسين يلمح ببقائه في برشلونة

تعرف على تصريحات سيليسين والتي تشير لبقائه في برشلونة

ألمح ياسبر سيليسين، حارس مرمى برشلونة، لاستمراره في الفريق الكتالوني للموسم المقبل رغم شائعات رحيله بحثًا عن دقائق لعب أكثر.

سيليسين لا يشارك سوى في بطولة كأس ملك إسبانيا فقط رفقة برشلونة بينما يلعب أندريه تيرشيتجن في الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وسأل الحارس الهولندي لاعب برشلونة المستقبلي، فرينكي دي يونج، 10 أسئلة عن المدينة وإقليم كتالونيا والتي أجاب فيها لاعب أياكس عن 7 وأخطأ في 3.

ومن بين هذه الأسئلة، تطرق للحديث عن موعد الاحتفال بيوم القديس جوردي والذي يوافق 23 أبريل ليقول سيليسين: "في العام المقبل حينما نكون سويًا في المدينة سوف نقضي هذا اليوم ونحتفل خاصة أنّ عيد ميلادي في 22. سوف أحضر لصديقتك الزهور".

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🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 إنجلترا 5 🆚 التشيك 0

مولدوفا 1 🆚 فرنسا 4 pic.twitter.com/50vrM8Hyq5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 22, 2019

وبنهاية الأسئلة، صرّح حارس البلوجرانا: "النتيجة ليست سيئة، ولكن في العام المقبل حينما تأتي يجب أن تحاول أكثر وسوف أساعدك لتصل إلى 10 من 10. سوف نتحدث عن الأمر في معسكر المنتخب".

التقارير الصحفية أشارت إلى أنّ برشلونة يخطط للتعاقد مع أندير أونانا من أياكس لخلافة سيليسين حال رحيله بنهاية الموسم.