حوار جول - فتحي الجبال: الفتح سيظل بيتي للأبد وهؤلاء أفضل من دربتهم في مسيرتي

المخضرم فتحي الجبال المدير الفني للفتح السعودي يتحدث في حوار خاص مع جول دوت كوم.

فيسبوك تويتر محمود ضياء

20 عامًا من التدريب في المنطقة العربية للمدرب التونسي المخضرم فتحي الجبال بدأها كمساعد مدرب في نادس سدوس قبل أن يشرف على تدريب أندية النجمة والحزم والشعلة وسدوس والفتح والشباب والأهلي ونجران في السعودية، إلى جانب ناديي عجمان الإماراتي والشحانية القطري.

إنجازه الأكبر في عالم التدريب كان الفوز بلقب الدوري السعودي مع الفتح موسم 2013/2012 وتبعه بتحقيق لقب السوبر على حساب اتحاد جدة.

جول دوت كوم أجرى حوارًا مطولًا مع المدرب التونسي المخضرم فتحي الجبال.

هذه هي الولاية الثالثة لك مع الفتح، لماذا الرحيل والعودة في كل مرة؟

لم أرحل من الفتح كلياً منذ قدومي للمرة الأولى وأنا متابع دائم حتى في الفترة التي خرجت فيها من النادي كنت أشاهد المباريات بشكل مستمر.

ماذا ينقص الفتح حاليًا للمنافسة على الألقاب من جديد؟

إنجاز الفتح تحقق بعمل مجموعة آمنت بقدرات كل فرد فيها و بالإرادة والعزيمة وتوفير كل مستلزمات النجاح من لاعبين مميزين وإدارة فنية ومجلس إدارة داعم.

كل هذه العوامل ساهمت في تحقيق لقب الدوري وبالتأكيد نحتاج وجوجها من جديد لتحقيق مفاجأة جديدة.

هل تتوقع قيام فريق بعيد عن البطولات بالحصول على لقب الدوري السعودي على غرار تجربة الفتح؟

هذا الإنجاز لا يتكرر في فترات قصيرة، من الممكن أن تتوفر كل الظروف الإيجابية التي ساعدت الفتح على الحصول على الدوري مع فريق آخر.

فريق التعاون إذا حافظ على عناصر فريقه ودعم النواقص سيكون منافس قوي على اللقب في وقت قريب.

قمت بقيادة نادي الأهلي في تجربة قصيرة جدًا .. لماذا لم تستمر هذه التجربة؟

جئت في مهمة معينة للنادي الأهلي كإعارة من نادي الفتح، وتشرفت بالعمل في هذا النادي الكبير ولكن الوضع كان مؤقتًا وبعد انتهاء هذه المهمة عدت لبيتي من جديد.

كيف ترى تطور الدوري السعودي منذ تتويجك به عام 2013 حتى الآن؟

المحطة البارزة التي ساهمت في تطور الدوري السعودي السنوات الأخيرة هي ارتفاع قيمة اللاعبين العالية فنياً ومادياً للمحترفين المتعاقد معهم وتوفير الإمكانيات البشرية من حكام عالميين و تنظيم عالي، مع الملاعب المتطورة وكيفية النقل التلفزيوني للمباريات إلى كل بيت بصورة جيدة.

. دربت في أكثر من دوري عربي ، ما الفارق بين الدوري السعودي وباقي الدوريات العربية؟

الدوري السعودي يعتبر الأفضل عربياً للمنافسة القوية الموجودة بين عدد كبير من النوادي، وقيمة اللاعبين المحليين المميزة والحضور المستمر للجمهور الذي يدعم هذه المنافسة إلى جانب زيدة الاهتمام الإعلامي بكل كبيرة وصغيرة.

كيف تطور أداء اللاعبين العرب خلال السنوات الماضية في رأيك، خاصة اللاعبين السعوديين؟

تطور اللاعب العربي في الفترة الأخيرة كان السبب الرئيسي فيه الاحتكاك بلاعبين مميزين في دوريات عالمية وعلى سبيل المثال محمد صالح ورياض محرز فلقد رأينا ما حققوه في الفترة الأخيرة.

.بالنسبة لتطور اللاعب السعودي فالسبب الاهم هو زيادة قوة الدوري وحجم المنافسة بتواجد لاعبين محترفين على أعلى مستوى.

ما الذي ينقص اللاعب السعودي لنراه محترفًا في مستويات عالية مثل محمد صلاح ورياض محرز؟-

القوة البدنية هي أهم العوامل التي يحتاجها اللاعب السعودي الذي يمتاز بالمهارات الفنية والسرعة. لذلك ننصح دائمًا بالاحتراف في وقت مبكر لتنمية كل النواقص والتأقلم مع الواجب الاحترافي ووقتها نستطيع أن نجد لاعبين ذو قيمة فنية عالية في دوريات كبرى.

-ما هي إيجابيات وسلبيات زيادة عدد المحترفين في الدوري السعودي؟

قرار ممتاز لتحسين مستوى الدوري وتقليل بعض الفروقات الفنية بين النوادي الكبيرة والصغيرة ولكنه في نفس الوقت أيضًا يجب مراجعته والنظر إلى المصلحة العليا للمنتخب السعودي خاصةً أن اللاعب السعودي لا يلقى فرصًا كثيرة للاحتراف في الخارج.

متى نرى مدرب عربي يقود واحد من الأندية الكبرى في العالم؟

المدرب العربي يتمتع بكفاءة عالية كلما أعطيت له الفرصة ونجاحه غالبًا يكون على المستوى المحلي أو العربي، الأندية العالمية دائمًا ما تتجه نحو الجنسيات الأوروبية أو اللاتينية لذلك أرى الأمر صعبًا.

في حال تلقيك عرضًا لتدريب أحد الأندية التونسية أو المنتخب الوطني، ماذا سيكون موقفك؟

كل مدرب يتشرف بقيادة منتخب بلده وبالتأكيد أتمنى تدريب منتخب تونس في أي وقت أما بالنسبة للأندية التونسية فأنا مرحب بالفكرة في حال وجود مشروع رياضي جيد.

رأيك في إقالة فوزي البنزرتي المفاجئ من تدريب تونس عقب التأهل لكأس أفريقيا مباشرة؟ -

قرار مفاجئ وغامض لكل الرأي العام التونسي، أنا لست مع إقالة المدربين مبكرًا دون إعطائهم الوقت الكافي للحكم لهم أوعليهم.

زاد عدد المحترفون العرب بشكل كبير في السنوات الأخيرة بالدوريات الأوروبية ومع ذلك لم تحدث طفرة في أداء المنتخبات بشكل عام فماذا تحتاج المنتخبات العربية للتطور أكثر؟

المقياس الحقيقي للتطور هي منافسات كأس العالم ، في المونديال الأخير كانت المشاركة قياسية بأربع فرق عربية وهذا تطور ملحوظ ولكن يجب أن يكون الطموح أكثر من مجرد المشاركة.

يمكن أن نتطور أكثر في حال زيادة الاهتمام بالرياضة و توفير كل لوازم النجاح لها من إمكانيات مادية كبيرة وأسس صحيحة.

تقييمك لتجربة الثالثي علي معلول وفرجاني ساسي وحمدي النقاز بالدوري المصري، وهل نرى أحدهم في دوري أوروبي مستقبلًا؟

الثالثي مثلوا ومازالو يمثلون المنتخب التونسي ومن الركائز الأساسية وهذا دليل على قيمتهم الفنية الكبيرة. أتابعهم في الدوري المصري و جميعهم يقدمون إضافة كبيرة لنواديهم الأهلي والزمالك وغيابهم دائمًا ما يكون ملحوظًا.

بالنسبة للإحتراف الأوروبي فالسن سيكون عائقًا بدرجة كبيرة ستحول دون تحقيق ذلك ولكن في حال تلقيهم عروض فأنا واثق من أنهم سيقدمون مستويات جيدة.

أقل من ثلاثة أشهر على بطولة إفريقيا فمن ترشح للتواجد في المربع الذهبي؟

البطولة القادمة ستكون غاية في القوة بتواجد عديد المنتخبات التي ستنافس على اللقب، لدينا تونس ومصر والمغرب والجزائر والكاميرون والسنغال هم المرشحين للقب ولكن من الصعب توقع أربعة فقط منهم للمربع الذهبي الآن.

أخيرًا، من هم أفضل ثلاثة لاعبين اشرفت على تدريبهم في مسيرتك التدريبية؟

بالتأكيد هم الثلاثي المحترف إلتون خوسيه وشادي أبو هشهش ودوريس سالامو.