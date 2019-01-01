حوار جول - عبدالفتاح آدم يتحدث عن انضمامه للمنتخب والعروض السعودية ومثله الأعلى

جول يحاور عبدالفتاح آدم مهاجم التعاون السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

واحد من أفضل المواهب الصاعدة في الدوري السعودي للمحترفين، فرض نفسه بقوة بين المهاجمين السعوديين للانضمام للأخضر خلال الفترة المقبلة، بعد أدائه المميز مع سكري القصيم نادي التعاون في الموسم الحالي من البطولة رغم شدة المنافسة.

عبدالفتاح آدم، صاحب الـ24 عامًا، الذي سجل مع التعاون في الموسم الحالي 11 هدفًا في الدوري حيث تواجد في المرتبة الثامنة في ترتيب الهدافين، أبرز أهدافه هو هاتريك في مرمى نادي أحد جعل الجميع يتحدث عنه.

تواصل "جول" مع عبدالفتاح آدم، لإجراء معه حوارًا كأحد مواهب الدوري السعودي، وتعليقه على انضمامه لمعسكر الأخضر لمعسكر مارس الجاري لخوض مباراتين وديتين، بجانب بعض اللاعبين الشباب من أندية الدوري السعودي.

وقال عبدالفتاح في بداية حواره مع "جول": "سعيد للغاية بالانضمام للمنتخب السعودي، وأي لاعب في الدوري السعودي يسعى للحصول على هذه الفرصة ويتمنى التواجد داخل صفوفه وارتداء قميصه".

مهاجم التعاون أضاف: "أعد جماهير السعودية جميعها بتقديم كل ما لدي خلال الفترة المقبلة لأتواجد بشكل أساسي مع المنتخب وتحقيق كل ما يتمنون، وانتظر منهم الدعم والمساندة أيضًا خلال المباريات القادمة".

وكان يوسف عنبر المدير الفني للمنتخب السعودي قد أعلن ضم بعض اللاعبين الشباب خلال معسكر الأخضر لمارس الجاري لمواجهة الإمارات وغينيا الإستوائية وديًا.

يحتل التعاون المركز الرابع في ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 43 نقطة بعد مرور 24 جولة حيث حقق الفوز في 12 لقاء وتعادل في 7 وتلقى هزيمة في 5.

عبدالفتاح آدم علق على موقف التعاون في الموسم الحالي قائلًا: "سنسعى لختام الدوري بأفضل مركز للتعاون، بعد الأداء الذي قدمناه في الموسم الحالي، ونعد الجماهير أننا سنحصل على مركز يليق بنا إن شاء الله".

وأردف: "بدأت مسيرتي مع كرة القدم في الكثير من الأكاديميات حتى وصلت للأندية كان لي تجارب في أندية الأهلي الإماراتي والمحرق البحريني والطائي السعودي".

جميع اللاعبين يحلمون بالاحتراف الأوروبي أو اللعب في نادي من الخمسة الكبار في الدوري السعودي ما بين الهلال والنصر والأهلي والاتحاد والشباب.

علق عبدالفتاح على هذا الأمر قائلًا: "نعم أتمنى أن احترف أوروبيًا كما يحلم أي لاعب، للتعبير عن قدراته وإمكانياته جيدًا والظهور بشكل رائع".

وعن عروض الخمس الكبار في السعودية قال: "المكان الذي يضمن لي فرصة كبيرة في الظهور بشكل أساس ، وأيضًا يعطي لي فرصة التواجد بشكل كبير في المنتخب السعودي، سأوافق على الانضمام له بالطبع وبالفعل تلقيت عروضًا سعودية ولكنني فضلت البقاء مع التعاون".

الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرر زيادة عدد المحترفين بداية الموسم الجاري من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مما أضعف فرصة اللاعبين السعوديين بشكل كبير.

مهاجم سكري القصيم قال عن هذا الأمر: "بالطبع.. اعتماد الأندية على المهاجم المحترف في الموسم الحالي من الدوري السعودي، أضعف تواجد المهاجم المحلي بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة".

وتابع: "زيادة عدد المحترفين في الفترة الأخيرة ساهم في زيادة الناحية الفنية للدوري بشكل كبير وأصبحت البطولة قوية، ومن الناحية التسويقية أخذ الدوري يزداد ويتطور من هذه الناحية".

ووجهنا لعبدالفتاح آدم بعض الأسئلة عن مثله الأعلى أوروبيًا وعربيًا، ومن اللاعب الذي يتمنى أن يجاوره وأيضًا أصعب مدافع واجهه.

قال عبدالفتاح: "ياسر القحطاني هو مثلي الأعلى عربيًا وهو مهاجمي المفضل داخل الوطن العربي، بينما عالميًا فمثلي الأعلى هم البرازيلي رونالدو والفرنسي تيري هنري أيضًا، فهم الاثنين لاعبين أكثر من رائعين".

وتابع آدم: "أتمنى اللعب بجوار نواف العابد فهو يقدم أداءًا ممتازًا، وأصعب مدافع واجهته خلال مسيرتي، هو معتز هوساوي مدافع أهلي جدة".

واختتم نجم سكري القصيم حديثه قائلًا: "عمر السومة لاعب كبير وأيقونة للنادي الأهلي، ويقدم أداء لا مثيل له خلال المواسم الأخيرة بالدوري السعودي".

ومن المنتظر أن يكون عبدالفتاح آدم هو أحد عناصر المنتخب السعودي الواعدة في الفترة المقبلة بعد الأداء المميز الذي قدمه رفقة التعاون في الموسم الحالي.