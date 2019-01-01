حوار جول - عامر شفيع: بدأت مسيرتي كلاعب وسط والأردن ستفاجئ الجميع

عامر شفيع حارس المنتخب الأردني المخضرم يتحدث في حوار خاص مع جول دوت كوم قبل بطولة كأس آسيا.

فيسبوك تويتر محمود ضياء

يستعد المنتخب الأردني للمشاركة الرابعة له في بطولة كأس أمم آسيا المقامة في الإمارات خلال الفترة من 5 يناير حتى 1 فبراير.

الأرن تواجدت في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أستراليا وفلسطين وسوريا.

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جول دوت كوم تواصل مع عامر شفيع الحارس المخضرم للمنتخب الأردني للحديث عن طموحات النشامي في البطولة المقبلة.

عامر قال لجول: "ندخل البطولة بطموحات كبيرة من أجل الوصول لأبعد نقة ممكنة، استعدينا جيدًا للبطولة ونطمح في إسعاد الشعب الأردني".

عامر شفيع تواجد مع المنتخب الأدني خلال مشاركاته السابقة في البطولة حيث وصل للدور ربع النهائي عامي 2004 و2011 وودع البطولة من الدور الأول عام 2015.

الحارس المخضرم قال عن الفارق بين هذه البطولات والبطولة الحالية: "لا توجد اختلافات كبيرة، المنتخب الأردني دائمًا ما يمتلك عناصر قوية والآ، لدينا مزيج من الخبرة والشباب مع مدرب قدير. نحتاج فقط للتوفيق وأن نكون بكامل تركيزنا".

وعن مواجهة العرب، قال شفيع: "اعتدت على ذلك في بطولة آسيا فلقد حدث في كل المشاركات السابقة، المواجهات العربية تكون قوية للغاية والفوارق تكون معدومة والأفضلية تكون للأكثر استعدادًا على المستوى النفسي والذهني".

ابن الـ36 عامًا تابع عن أهداف الأردن من البطولة: "التركيز الأول على الصعود من دور المجموعات وبعدها سنسير خطوة بخطوة. هدفنا هو تحقيق إنجاز غير مسبوق مع الأردن فمقل هذه البطولات تُحسم بتفاصيل صغيرة لذلك لابد أن نكون في كامل تركيزنا منذ الدقيقة الأولى".

قائمة الأردن شهدت تواجد محترف واحد خارج القارة هو موسى التعمري ابن الـ21 عامًا المتواجد مع أبويل نيقوسيا القبرصي.

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شفيع يرى التعمري مستقبل الكرة الأردنية حيث قال: "إنه لاعب رائع، أتمنى أن يواصل تألقه حتى سن كبير ويستفيد منه الشباب ومن تجربته القوية. الأردن لديها عديد المواهب القادرة على التواجد في أوروبا ولكنها فقط تحتاج لمن يتابعها وللتسويق الخارجي".

الحارس الأردني المخضرم بدأ مسيرته كلاعب وسط مدافع قبل أن يتحول بعد ذلك لمركز حراسة المرمى.

شفيع قال عن ذلك: "بدأت مثل أي شاب صغير أريد ممارسة كرة القدم حتى تعرض حارس مرمى فريقي لإصابة في إحدى المباريات فعدت للعب كحارس مرمى. مدرب الحراس وقتها لمس بعد المميزات التي تجعلني ألعب في هذا المركز وبدأ بتدريبي وسارت الأمور بعد ذلك".

وعن أفضل ذكرياته مع الأردن، قال شفيع: "كل مباراة ارتديت فيها قميص منتخب بلادي وحققنا الفوز هي ذكرى رائعة لا يمكن نسيانها، مباريات كأس آسيا وتصفيات كأس العالم عندما كنا قريبين من التأهل كلها ذركريات لا تُنسى".

اختتم شفيع تصريحاته لجول عن الهدف الذي سجله في مرمى الهند وهو أمر غير معتاد للحراس: "المباراة الودية كانت في أكتوبر الماضي، شاهدت حارس المرمى متقدم بصورة مبالغ فيها من مرماه فقررت أن أسدد الكرة وحالفني التوفيق لتسكن الشباك. كانت لحظة رائعة".

المنتخب الأردني سيفتتح مبارياته في البطولة بمواجهة أستراليا 6 يناير ثم سوريا 10 ينايرو أخيرًا فلسطين 15 يناير في ختام دور المجموعات.