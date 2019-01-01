حوار جول | ريدوندو: قلبي مع ريال مدريد لكن ميسي استثنائيًا

تعرف على تصريحات أسطورة ريال مدريد حول مواجهة برشلونة ورأيه في ميسي

Lucas Bertellotti

أبدى فيرناندو ريدوندو، أسطورة ريال مدريد، إعجابه بخط وسط النادي الملكي كما أشاد بمواطنه ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي.

ريدوندو صاحب الـ 49 عامًا لعب 6 سنوات لصالح ريال مدريد بين 1994 حتى 2000 قبل الرحيل إلى ميلان الإيطالي.

وقال الأرجنتيني في حوار خاص: "لو أنني ألعب حاليًا لتمنيت التواجد رفقة لوكا مودريتيش وتوني كروس، وكاسيميرو يعطي التوازن المطلوب ويقدم الإضافة دون شك".

وتابع: "سانتياجو سولاري، مدرب ريال مدريد، ذكي ويستطيع التعامل وإدارة غرفة الملابس بصورة جيدة كما أنّه قادر على تقديم الإضافة الفنية وصناعة الفارق في الفترة المقبلة. المهمة صعبة لكنّه قادر على النجاح".

صاحب الـ 49 عامًا رأى أنّ طريقة اللعب اختلفت اليوم عما كانت عليه منذ 10 أو 15 عامًا وبالتالي دور متوسط الميدان صار أكبر فيما يتعلق بالضغط المبكر على الخصم وقطع الكرات وكذلك دوره في بناء الهجمات وخلق المساحات.

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وأردف: "رغم أنني عاشق لريال مدريد، لكن ميسي فريد منه، إنّه لاعب مختلف ويعشقه كل محب لكرة القدم لأنّه ممر جيد ومسدد رائع ويستطيع القيام بأكثر من شيء في الملعب ولذلك قادر على حسم نتيجة المباراة".

واختتم: "لعبت مع مارادوانا وكان مذهلًا أيضًا وهناك أهداف سجلها ميسي بنفس الطريقة. الثنائي رائع وقادر على حسم المباريات ومؤثر في المواعيد الكبرى لكن لكل لاعب شخصية مختلفة عن الآخر".

ميسي أحرز 26 هدفًا في مرمى ريال مدريد بجميع البطولات إلا أنّه لم يحرز أي هدف في كلاسيكو كأس الملك حتى الآن.