حوار| أحمد الشيخ يجيب.. فايلر أم إيهاب جلال؟ ويتحدث عن أزمته بعد التعاطف مع تريكة

عن موقفه مع مؤمن زكريا وأفضل الأهداف في مسيرته

فتح أحمد الشيخ؛ لاعب الأهلي المصري، الباب أمام الجمهور لطرح الأسئلة عليه، مستغلًا فترة الراحة وتوقف التدريبات، على إثر تفشي فيروس كورونا.

الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن مد فترة تجميد النشاط لمدة 14 يومًا آخرين، بعدما كان من المقرر أن تنتهي اليوم الأحد إلا أن الوضع الاحترازي لمواجهة تفشي الفيروس، استدعى مد فترة التوقف.

الأهلي كذلك علق تدريباته والنشاط الرياضي بالكامل حتى إشعار آخر، التزامًا بالإجراءات الوقائية المتبعة في العالم كله.

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واستغل الشيخ فترة التوقف هذه، ليظهر في فيديو مباشر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ليجيب على أسئلة الجماهير، والتي نستعرضها في السطور التالية..

كيف ترى الانتقادات التي تتعرض لها؟

من حق أي أحد أن ينتقد أي لاعب بالعالم، هذا حق مشروع للجمهور، لكن الأمر يتوقف على طريقة النقد، هل هو انتقاد بناء أم أنه لمجرد كره لهذا اللاعب؟، بجانب ضرورة أن يكون نقد بناء دون تجريح في شخص اللاعب أو أهله.

ماذا عن من يطالبوك باللعب برجولة؟

هناك من لديه انطباع عني ولا يريد تغييره، لكن يمكنني أن أُجمع بعض اللقطات لي في الكرات المشتركة من بعض المباريات، ووقتها الحكم لكم.

على الجمهور أن يعلم أن الوضع في الملعب مختلف تمامًا عما تراه في التليفزيون، فمن الممكن أن تواجه أقوى لاعب بالعالم جسديًا، لكن تنجح في التفوق عليه بوضع جسدك وطريقة استلام الكرة، فالأمر ليس قوة فقط، وإن كان العامل البدني مهم للغاية.

هناك فارق كبير بين أدائك في مصر المقاصة وأدائك في الأهلي، فما السبب؟

هناك من يرى أنني ألعب بشكل أسرع مما كنت عليه في المقاصة، وهناك من يرى أنني ألعب بفردية في الأهلي، أود أن أوضح أن الوضع في الأهلي مختلف تمامًا عن الأندية الأخرى، فهناك نلعب براحة دون أي ضغوط على عكس الأهلي، وهذا يحدث الفارق في المباريات.

لكنك حصلت على فرص كثيرة بالأهلي.

أخذت فرص كثيرة، لكن على فترات متباعدة، لم ألعب عشر مباريات متواصلة، هذا ليس عذرًا، لكنه يتسبب في تذبذب المستوى، أما بالمقاصة فكنت ألعب جميع المباريات إلا في حال الإصابات.

فايلر أم إيهاب جلال؟ أيهم الأفضل بالنسبة لك؟

سؤال صعب، لكن كلاهما مدربين كبار، لكن إيهاب جلال تعلمت منه الكثير وفي مكان آخر بالنسبة للمدربين المصريين، وجميع اللاعبين يحبونه وفي كثير من الأوقات كنا نعطي أفضل ما لدينا من أجله هو، وعندما يصل مدرب إلى هذه الحالة مع اللاعبين بالطبع هو ناجح، بالنسبة لفايلر كما ترون نسير بشكل جيد ونحقق نتائج إيجابية في الدوري والبطولة الإفريقية، نتمنى أن نكملها على خير ونحقق اللقب القاري.

ماذا تشجع من الأندية الأوروبية؟

أشجع برشلونة في إسبانيا، وبايرن ميونخ في ألمانيا، وبإنجلترا كنت أشجع مانشستر سيتي قبل صلاح والآن انضم له ليفربول، وعندما يتواجهان أتمنى الفوز للريدز وأن يسجل صلاح، بجانب باريس سان جيرمان في فرنسا، وإي سي ميلان في إيطاليا.

من أقرب لاعب لك بالأهلي؟

كلنا قريبون من بعضنا جدًا، في غرفة خلع الملابس لا توجد مجموعات، لكن هناك البعض أجلس معهم بشكل متواصل ونتقابل في الإجازات كأيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمود وحيد.

لماذا لا تتواصلون مع مؤمن زكريا؟

ربنا وحده يعلم أننا نتواصل معه، لن أتحدث عن مدى تواصلي معه وعدم قيامه بالرد عليّ، لكنني أفعل ذلك ابتغاءً لمرضاه الله ولأنه زميل لي، وأتمنى أن يعود أفضل من الأول.

ما هو أفضل هدف في مسيرتك حتى الآن؟

هدفي في منتخب الجزائر مع المنتخب العسكري من أفضل أهدافي، كذلك هدفي في روما مع الأهلي.

ماذا عن احتفالك على طريقة محمد أبو تريكة عقب هدفك مع المنتخب العسكري بمرمى الجزائر؟

وقتها كان يمر تريكة بأزمة، وكوني أحبه فكان من الطبيعي أن احتفل على طريقته تعاطفًا معه، لكن للأسف كاد ذلك أن يتسبب لي في مشكلة كبيرة، لكن الحمد لله انتهت على خير.

أخيرًا، هل سترحل من الأهلي؟

مستمر بالأهلي ولن أرحل إلا قبل أن أفعل شيء لنفسي وللجمهور، ووقتها الجماهير هي من تقرر أرحل أم أبقى.