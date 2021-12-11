حنبعل يوضح حقيقة مؤامرة نجوم تونس ضده بكأس العرب

انتشرت خلال الأيام الماضية، بعض الأخبار في الإعلام التونسي، تفيد بأن الشاب حنبعل المجبري، صانع ألعاب المنتخب التونسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، يعاني من مؤامرة أبطالها 3 لاعبين في صفوف نسور قرطاج.

واتهمت بعض التقارير الإعلامية الثلاثي يوسف المساكني وفرجاني ساسي ونعيم السليتي، بتعمد عدم التمرير إلى المجبري خلال مباريات بطولة كأس العرب المقامة حاليًا في قطر.

حنبعل قال خلال تصريحات لإذاعة "أي إف إم" التونسية: "الاتهامات الموجهة إلى زملائي غير صحيحة إطلاقًا، وعلاقتي بجميع لاعبي تونس جيدة، وما يقال حول عدم التفاهم مع المساكني غير صحيح".

المجبري واصل: "هناك تفاهم بيني وبين المساكني في الملعب، ولكن الأمر متعلق بطريقة اللعب، مرة يمرر لي ومرة لا، ولكن بعض الأحيان يختار اللعب بنفسه وأنا كذلك والأمر طبيعي".

لاعب مانشستر يونايتد تابع: "أفضل أحيانًا أن أتقدم بمفردي دون تمرير الكرة، وسنلعب معًا مباريات أكثر، ولن يكون حينها أي حديث عن عدم وجود تفاهم بيننا".

الجماهير التونسية عبرت عن غضبها بسبب عدم التفاهم بين حنبعل ولاعبي المنتخب التونسي، خاصة يوسف المساكني الذي يلعب بجانبه في تشكيل نسور قرطاج.

فيديو | عصام الحضري يتسبب في أزمة بلقاء مصر والأردن

ويستعد المنتخب التونسي لمواجهة نظيره المصري في مباراة نصف النهائي، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل، من أجل تحديد المتأهل إلى نهائي البطولة العربية.