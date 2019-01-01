حميد أحداد عن وقوفه على الكرة: إشارات غير أخلاقية السبب

الفارس الأبيض انتقم من جور ماهيا بعدما هزم أمامه برباعية مقابل هدفين في الذهاب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

برر المغربي حميد أحداد؛ لاعب الزمالك، وقوفه على الكرة خلال مواجهة جور ماهيا الكيني بالأمس، مشيرًا إلى أن الفارس الأبيض لا يمكن أن ينافسه أي فريق حاليًا.

المغربي قام بالوقوف على الكرة وقتما كان الزمالك متقدمًا بثنائية نظيفة، وانتهى اللقاء بفوز الأبيض برباعية نظيفة، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وقال أحداد، خلال تصريحاته لقناة "المحور": "جور ماهيا أتعبنا في كينيا، سجل بمرمانا أربعة أهداف، ومدربهم قام بإشارات غير أخلاقية لنا، لذلك كنت أرد عليهم بأنه ليس هناك فريق يمكن أن ينافس الزمالك حاليًا".

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وأضاف عن المباراة: "كنا عازمين على تحقيق نتيجة إيجابية من أجل مواصلة مشوارنا في المنافسة على الصعود للدور التالي، أشكر اللاعبين على قتالهم في المباراة وإرضائهم للجمهور وتعويض ما مضى".

أحداد اختتم: "كنا مؤمنين بحظوظنا في التأهل، هذا حال الفرق الكبرى، قد نمر بفترة عصيبة، لكننا نعود سريعًا، الأسد يمرض ولا يموت، والزمالك عاد لطابعه في المركز الأول وليس الثاني، وأثبتنا أن الزمالك فريق كبير".

يذكر أن الفوز ارتقى بالزمالك إلى صدارة المجموعة الرابعة بثمانية نقاط، ليحتاج للفوز في اللقاء المقبل أمام نصر حسين داي الجزائري ليضمن التأهل لدور الـ8 دون النظر لنتائج منافسيه.

ويأتي بترو أتلتيكو الأنجولي ثانيًا بالمجموعة بسبع نقاط، متساويًا مع حسين داي، وأخيرًا جور ماهيا بست نقاط.