حميديتش مستاء من دفاع بايرن ميونيخ قبل مواجهة ليفربول

مواجهة الموسم لبايرن ميونيخ

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أبدى المدير الرياضي، حسن صالح حميديتش، لنادي بايرن ميونيخ الألماني، استيائه على سوء أداء دفاع الفريق، في مواجهة أوجسبورج.

ونجح بايرن ميونيخ في تخطي أوجسبورج بصعوبة بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث ظهر سوء الأداء الدفاعي للفريق الألماني.

وقال حميديتش تعقيبًا على أداء البافاري دفاعياً: "الأداء لم يكن جيداً، لا يصح أن نستقبل كل تلك الأهداف، علينا أن نحل هذا".

وتابع: "لدينا أسماء جيدة على دكة البدلاء، وهذا الأمر يعود للمدرب، خافي مارتينيز يمكن أن يبدأ كأساسي ليعطي الفريق الاستقرار في خط الوسط".

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

💢 لم يحرز أي فريق في الليجا أهدافًا بالرأس أكثر من ريال مدريد، في جميع المسابقات هذا الموسم.



◀️ 15 هدفًا pic.twitter.com/uyd91AX1ud — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 17, 2019

ويستعد البافاري للقاء ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في لقاء قد يشهد مشاركة مانويل نوير العائد من الإصابة.

ويعاني بايرن ميونيخ دفاعياً الموسم الحالي، حيث استقبلت شباكه 26 هدفًا في 22 جولة بالدوري الألماني.