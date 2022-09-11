حميديتش: عودة ليفاندوفسكي لن تلهينا .. وعلينا رفع مستوانا لمواكبة برشلونة

هل ينجح ليفاندوفسكي في مساعدة برشلونة بالتغلب على بايرن ميونخ؟

يرى حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونخ، أن فريقه يعرف أهمية مباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف العملاق البافاري نظيره الإسباني يوم الثلاثاء القادم على ملعب أليانز أرينا في الجولة الثانية من الشامبيونزليج.

بايرن ميونخ يعيش فترة تذبذب في النتائح، حيث تعرض الفريق للتعادل غي آخر ثلاث مواجهات بالدوري الألماني، بينما على الجانب الأخر يمر برشلونة بفترة رائعة من الانتصارات المتتالية، وينافس على لقب الليجا من البداية.

وأكد صالح حميديتش في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "علينا أن نرفع من مستوانا في هذه المواجهة، برشلونة لديه لاعبون رفيعو المستوى بالإضافة إلى ليفاندوفسكي على في قيادة الهجوم وسيستغلون كل فرصة تتاح لهم".

عودة ليفاندوفسكي إلى ملعب أليانز أرينا مجددًا

عند عودة روبرت ليفاندوفسكي إلى ملعب أليانز أرينا أجاب: "لا نعتقد أن عودة روبرت يمكن أن تكون مصدر إلهاء".

واختتم صالح حميديتش قائلاً: "علينا أن نغتنم أي فرصة، نحن حذرين ولا يمكننا ارتكاب الأخطاء".

سجل مواجهات بايرن ميونخ وبرشلونة

تواجه الفريقين في دوري أبطال أوروبا 11 مرة، وفاز برشلونة في مواجهتين، بينما حقق العملاق البافاري ثماني انتصارات، وانتهت مواجهة وحيدة بالتعادل.

كما سجل فريق بايرن ميونخ في مرمى البلوجرانا 28 هدفًا، بينما سجل برشلونة 13 هدف.

يذكر أن بايرن ميونخ انتصر في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا على إنتر ميلانو بهدفين دون رد، بينما سحق برشلونة نظيره فيكتوريا بلزن بخماسية مقابل هدف.