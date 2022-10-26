"حمد الله ينتقل إلى الهلال" .. إدارة الاتحاد تلتزم الصمت!

هل يرحل اللاعب المغربي عن الاتحاد إلى الهلال؟

انتقد الإعلامي الرياضي عبد الله عون، إدارة نادي الاتحاد في تصرفاتها، مستعرضًا شائعة سيطلقها جماهير بشأن مستقبل المغربي عبد الرزاق حمد الله.

ونشر عون عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، أكد خلالها على أن جماهير الهلال ستطلق شائعة تخص انتقال حمد الله إلى الزعيم.

اشترك الآن في باقة الرياضة من شاهد واستمتع بمشاهدة محتوى رياضي حصري ومميز

وأكد عبد الله على أن رد فعل إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، سيكون هو التزام الصمت وعدم حماية اللاعب.

التشكيل المثالي العالمي لـ FUT: صوّت الآن!

وجاء نص تغريدة عون كالآتي: "الموسم القادم، حمد الله يذهب للهلال، أنصار الهلال لا يفعلون شيء عبث، وهو الذي أذاقهم المُر وسجل فيهم بكل الطرق، وطبعًا كالعادة إدارة الاتحاد يلتزمون الصمت بطريقة غريبة".

ويعد عبد الرزاق حمد الله أحد أهم وأبرز عناصر فريق نادي الاتحاد خلال الوقت الحالي، حيث يعتمد عليه البرتغالي نونو سانتو بشكل أساسي في تشكيل الفريق.

ويشهد دوري روشن للمحترفين حاليًا توقفًا، بسبب معسكر المنتخب السعودي المقام حاليًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.

اشترك الآن في باقة الرياضة من شاهد واستمتع بمشاهدة محتوى رياضي حصري ومميز