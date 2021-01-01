حمد الله يكشف حقيقة رغبته في الرحيل عن نادي النصر

هل هناك أزمة حقيقية تواجه حمد الله مع نادي النصر؟

تحدث المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر، عن الشائعات التي تحوم حوله خلال الفترة الحالية، حول رحيله عن صفوف العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن عبد الرزاق حمد الله يرغب في فسخ عقده مع النصر، في ظل الأزمات التي تواجهه وتسببت في تذبذب مستواه خلال الفترة الماضية.

حمد الله قال خلال تصريحات نشرها هشام سرور لاعب النصر السابق: "مهما قلت فلن أوفي النصر وكل منسوبيه وجماهيره خاصة حقهم، لدورهم العظيم فيما قدمت مع اني أشعر أنني لم أقدم ما يستحقون".

المهاجم المغربي تابع: "لا توجد لي أي مستحقات أو مطالب أو شروط لدى نادي النصر إطلاقًا، وكل الأمور تسير بشكل جيد خلال الفترة الحالية".

عبد الرزاق واصل: "الدكتور صفوان السويكت مثالًا للرجل الفاضل، وهو أخ أكبر وقدوة جميلة، ويستحق كل الاحترام من الجميع".

وتحول حمد الله للحديث عن حسين عبد الغني المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر، حيث قال: "مهما تحدثت عنه فلن أوفيه حقه، هو نعم الأخ والقدوة والمسؤول، وأبو عمر يحظى بمحبة الجميع".

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واختتم عبد الرزاق تصريحاته قائلًا: "لم ولن أفكر لحظة في مساومة نادي النصر، أو البحث عن فريق غيره، وكل ما تردد حول هذا الأمر غير صحيح بالمرة".