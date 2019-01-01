حمد الله يعاني من إصابة قد تبعده عن مواجهة الفتح

هل يلحق مهاجم النصر بمواجهة الفتح؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تعرض المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق نادي النصر، لإصابة خلال مباراة فريقه الأخير أمام الاتحاد، جعلته يغيب عن التدريبات الجماعية.

الاتحاد كان قد حقق الفوز على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة 27 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الجزيرة" السعوية إلى أن حمد الله يعاني من ألام في مفصل القدم، بسبب احتكاكه مع فهد المولد مهاجم الاتحاد.

سجل لاعب النصر عبد الرزاق حمد الله في كل من آخر 10 مباريات لعبها في دوري المحترفين السعودي، ثاني أطول سلسلة تسجيل للاعب في تاريخ المنافسة بعد لاعب الهلال ويسلي (11) ⚽️ pic.twitter.com/hGtJ67WYtF — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 17, 2019

الإصابة التي تعرض لها حمد الله، تسببت في عدم دخوله أي تدريبات لفريق النصر، حتى أمس الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الفتح.

حمد الله قد يغيب عن مواجهة النصر أمام الفتح المقرر لها مساء غدٍ الخميس، بسبب الإصابة التي تعرض لها.

ويتصدر حمد الله قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 27 هدفًا، بفارق 8 أهداف عن الفرنسي بافيتيمبي جوميس مهاجم الهلال.