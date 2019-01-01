حمد الله يبدأ الركض في افتتاح معسكر النصر بالبرتغال

مؤشر جيد بعودة المهاجم المغربي في كامل جاهزيته

افتتح فريق النصر السعودي، اليوم الثلاثاء، مشواره التحضيري للموسم الجديد، خلال معسكره التدريبي بمدينة أفيرا البرتغالية.

المرحلة تعتبر هي الثانية تحت قيادة المدرب روي فيتوريا، ضمن الاستعدادت المكثفة للفريق لانطلاق الموسم.

وشهدت التدريبات حضور المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، حيث بدأ الركض بشكل طبيعي بالكرة.

وتضمن مران النصر بعد التدريبات البدنية المكثقة، ثم إجراء منورة قصيرة بمشاركة جميع اللاعبين.

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وتواجد حمد الله في تلك المناورة التي أجراها المدرب البرتغالي، في مؤشر جيد لاستعادته لياقته في الوقت المناسب.

ما أفضل صاروخية 🤔🚀pic.twitter.com/d5UOD3s9i9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 23, 2019

يُذكر أن نادي النصر سيواجه الوحدة الإماراتي في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، وتُقام المباراة الأولى في السعودية 5 أغسطس المُقبل، والعودة بالإمارات 12 من نفس الشهر