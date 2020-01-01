حمد الله عالق في السعودية بسبب موافقة مغربية

عبد الرزاق حمد الله لم يستطيع العودة إلى بلاده حتى الآن.

لم يتمكن المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق النصر السعودي، من العودة إلى بلاده، بالرغم من إنهاء كافة الإجراءات التي اتخذها من أجل العودة إلى أسرته خلال فترة التوقف الحالية بسبب فيروس كورونا.

ويشهد الدوري السعودي توقفًا خلال الوقت الحالي، بعد قرار وزارة الرياضة، بإيقاف النشاط الرياضي، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن عبد الرزاق حمد الله لم يتمكن من المغادرة إلى بلاده، بالرغم من توقيعه كافة الضمانات الطبية التي تؤكد سلامته من أعراض فيروس كورونا المستجد.

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حمد لله لم يتلق حتى الآن الموافقة الرسمية من بلاده، لاستقبال الطائرة الخاصة التي ستنقله بسبب إيقاف كافة رحلات الطيران الجوي في المغرب.

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وحاول مهاجم النصر الاتصال ببعض المسؤولين في المغرب أمس السبت، لكن لم تنجح جميع محاولاته، ليظل في المملكة العربية السعودية خلال الوقت الحالي.

وكان مقررًا أن يغادر حمد الله إلى المغرب يوم الخميس الماضي، رفقة البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق، على نفس الطائرة التي كانت ستنقلهما.

ويغادر فيتوريا رفقة أرنالدو تيكسيرا وسيرجيو بوتيلهو ولويس إستيفيس مساعديه، بالإضافة إلى مدربي الفئات السنية غدٍ الإثنين، كما سيرافقه فيتور كامبيلوس مدرب التعاون، ومساعديه في الجهاز الفني.