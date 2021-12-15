حمد الله أمام الهلال .. رحل نصف النصر وأمل واحد

يقولون "في الليلة الظلماء، يُفتقد البدر"، عبارة يعيشها بعض جمهور نادي النصر السعودي حاليًا، في ليلة ديربي الرياض، دون وجود المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، فالتوتر أضعاف، متمنيين ألا تكون ليلة الغد ظلماء كشعورهم عقب إعلان فسخ عقد اللاعب.

العالمي يحل ضيفًا على الهلال غدًا الخميس، في تمام الساعة الثالثة والربع عصرًا بتوقيت الرياض، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

إذا كانت كافة مباريات الديربي خارج الحسابات بشكل طبيعي، فلقاء الغد، لا يمكن نهائيًا توقعه، إذ تعثر الفريقان في الموسم الجاري بشكل كبير، وتعثرا في المباراة الأخيرة لكل منهما، ويحتل العالمي المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، أما الزعيم فيأتي بالمركز الرابع برصيد 21 نقطة، والأزرق خاض مباراة أقل.

لكن ما يزيد من توتر جمهور النصر الليلة، ليس فقط كون فريقهم متراجع بشكل كبير في المباريات الأخيرة، أو أنه سيخوض اللقاء تحت قيادة مدربه الجديد الأرجنتيني أنجيل ميخيل روسو، إنما السبب الأكبر هو كون نجمهم الأول حمد الله لن يكون حاضرًا.

هل غاب حمد الله عن أي مباراة ديربي خلال تواجده بالعالمي؟

أمام الزعيم، لم يغب المهاجم المغربي سوى عن مباراة واحدة فقط منذ أن انضم للنصر في صيف عام 2018..

المباراة كانت بالموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ضمن الجولة 20، والتي أقيمت في 23 من فبراير 2021.

هذه المباراة، انتصر بها الأصفر بهدف في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، بأقدام جونزالو مارتينيز "بيتي"، بعد تمريرة حاسمة من اللاعب الذي غادر الفريق البرازيلي بيتروس ماتيوس.



ماذا قدم عبد الرزاق حمد الله أمام الهلال؟



يعد الزعيم هو أكثر فريق خاض حمد الله أمامه مباريات في مختلف البطولات؛ المحلية والقارية، بقميص النصر، برصيد عشر مباريات.

خلال تلك العشر مباريات، تقاسم الفريقان الفوز، إذ انتصر العالمي في أربع، وخسر أربع، فيما تعادلا في مباراتين.

وسجل حمد الله بمرمى الأزرق ستة أهداف، وصنع هدف آخر، فيما حصل على سبعة إنذارات، وهو أكثر فريق حصل اللاعب أمامه على إنذارات.

أكثر مباراة ديربي سجل بها المهاجم المغربي أهدافًا، كانت في موسمه الثاني 2019-20، بالجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بنتيجة 2-1 لصالح النصر، سجل الهدفين حمد الله.

هل غياب حمد الله سيكون مؤثرًا؟



منذ التعاقد مع حمد الله، خاض النصر 11 مباراة أمام الهلال، فاز العالمي في 5، وخسر 4، وتعادلا في اثنتين.

من ناحية الأهداف، الجانب الذي يخشاه جمهور النصر بالغد في غياب مهاجمهم المفضل، سجل الفريق في مرمى الأزرق 17 هدفًا خلال تلك الـ11 مباراة، وكما قلنا مسبقًا، أحرز حمد الله منها ستة أهداف، وصنع هدف وحيد، أي أنه ساهم في سبعة أهداف من الـ17.

هذه الإحصائية، تُثبت أن المهاجم المغربي كان بمثابة قرابة نصف الفريق في ديربي الرياض، مما يعني أن أداء النصر سيهتز إلى حدٍ ما، فقد اهتز بشكل عام مع رحيل حمد الله في المباريات الأقل، فكيف سيكون الحال في الديربي؟

لكن الآن يعلق الجمهور آماله على البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب الوسط، كي يستخدم سلاح التسديد، لخرق الشباك الهلالية وتعويض غياب حمد الله.

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